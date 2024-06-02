Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Bawa Real Madrid Sabet Gelar Juara Ke-15 di Liga Champions, Nacho: Hari Paling Bahagia dalam Hidup Saya!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |09:31 WIB
Bawa Real Madrid Sabet Gelar Juara Ke-15 di Liga Champions, Nacho: Hari Paling Bahagia dalam Hidup Saya!
Real Madrid juara Liga Champions 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON – Penggawa Real Madrid, Nacho, bukan main karena timnya sukses menyabet gelar juara ke-15 di Liga Champions. Dia menyebut pencapaian ini menjadi hal yang paling membahagiakan bagi timnya.

Ya, Los Blancos -julukan Real Madrid- sukses merebut gelar ke-15 usai mengalahkan Borussia Dortmund dengan skor 2-0 dalam laga final. Laga itu dimainkan di Stadion Wembley, Minggu (2/6/2024) dini hari WIB.

Real Madrid juara Liga Champions 2023-2024

Pemain Real Madrid, Nacho Fernandez, mengatakan menjadi juara adalah prestasi yang sangat membanggakan. Dia merasa begitu bahagia karena Real Madrid dapat kembali menjadi juara ajang tersebut.

"Dedikasi seumur hidup untuk klub ini (menjadi emosional). Ini adalah salah satu hari paling bahagia dalam hidup saya," kata Nacho, dilansir dari laman Tuttomercato, Minggu (2/6/2024).

Halaman:
1 2
      
