Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Manchester City vs Real Madrid: Los Blancos Miliki Statistik yang Buruk di Stadion Etihad, Carlo Ancelotti Tak Peduli

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |17:57 WIB
Manchester City vs Real Madrid: <i>Los Blancos</i> Miliki Statistik yang Buruk di Stadion Etihad, Carlo Ancelotti Tak Peduli
Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti. (Reuters)
A
A
A

MANCHESTER - Berdasarkan statistik, Real Madrid kerap meraih hasil buruk setiap kali bermain di Stadion Etihad, kandang dari Manchester City. Menanggapi hal itu, pelatih Madrid, Carlo Ancelotti menegaskan Los Blancos –julukan Madrid– tidak terlalu memperdulikan statistik tersebut karena mereka yakin bisa menang.

Seperti yang diketahui, Real Madrid akan menghadapi Manchester City di leg kedua perempatfinal Liga Champions 2023-2024. Laga tersebut berlangsung di Etihad Stadium, Kamis 18 April 2024 dini hari WIB.

Los Blancos hanya perlu mendapatkan kemenangan 1-0 di markas Manchester City untuk melaju ke babak semifinal. Sebab di leg pertama, kedua tim bermain imbang 3-3.

Bertandang ke Etihad Stadium, Real Madrid memiliki statistik buruk. Sebab, El Real tak mampu mendapatkan kemenangan di dua laga saat tampil di Etihad Stadium.

Real Madrid vs Manchester City

Musim lalu, Real Madrid disingkirkan Manchester City dengan agregat 1-5 di babak semifinal. Real Madrid dibuat tak berdaya saat bermain di Etihad Stadium dengan menelan kekalahan telak 0-4.

Sementara Carlo Ancelotti mengaku tak peduli dengan statistik buruk Real Madrid di markas Manchester City. Menurutnya statistik dibuat agar bisa dipatahkan dan Real Madrid bisa menjadi juara, meski dianggap tidak bisa mendapatkan kemenangan walau memiliki statistik buruk.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/261/3017848/5-pemain-bintang-real-madrid-ini-punya-koleksi-trofi-liga-champions-lebih-banyak-ketimbang-barcelona-nomor-1-segera-pensiun-bxVeYoiVZG.jpg
5 Pemain Bintang Real Madrid Ini Punya Koleksi Trofi Liga Champions Lebih Banyak ketimbang Barcelona, Nomor 1 Segera Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/261/3017341/10-pemain-juara-liga-champions-yang-menang-di-kampung-halaman-nomor-1-jude-bellingham-eHvOQbm9la.jpg
10 Pemain Juara Liga Champions yang Menang di Kampung Halaman, Nomor 1 Jude Bellingham!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016608/pemain-keturunan-indonesia-ian-maatsen-jadi-sorotan-usai-blunder-di-laga-borussia-dortmund-vs-real-madrid-7scfRCFvLd.jpg
Pemain Keturunan Indonesia, Ian Maatsen Jadi Sorotan Usai Blunder di Laga Borussia Dortmund vs Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016505/tutup-karier-dengan-juara-liga-champions-2023-2024-toni-kroos-ini-luar-biasa-RDdMI1uMg0.jpg
Tutup Karier dengan Juara Liga Champions 2023-2024, Toni Kroos: Ini Luar Biasa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/27/51/1637213/kejuaraan-dunia-senam-artistik-2025-jadi-titik-balik-gimnastik-indonesia-ylf.webp
Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 Jadi Titik Balik Gimnastik Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/27/nobar_el_clasico.jpg
El Clasico Makin Seru! Ribuan Fans Padati Nobar Real Madrid Vs Barcelona Bareng Vision+ dan Indovision di Jakarta
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement