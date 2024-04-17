Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Manchester City Menang 4-0 atas Real Madrid di Stadion Etihad Musim Lalu, Bernardo Silva Ogah Besar Kepala

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |17:50 WIB
Manchester City Menang 4-0 atas Real Madrid di Stadion Etihad Musim Lalu, Bernardo Silva Ogah Besar Kepala
Bernardo Silva siap tempur di laga Manchester City vs Real Madrid. (Foto: REUTERS)
A
A
A

WINGER Manchester City, Bernardo Silva, enggan besar kepala meski skuadnya berada di atas angin jelang menjamu Real Madrid di leg II perempatfinal Liga Champions 2023-2024, Kamis 18 April 2024 pukul 02.00 WIB. Bernardo Silva enggan sombong meski musim lalu Manchester City menang 4-0 atas Real Madrid di leg II semifinal Liga Champions 2022-2023.

Dalam kemenangan 4-0 itu, Bernardo Silva mencetak dua gol. Alhasil, The Citizens -julukan Manchester City- lolos ke final Liga Champions 2022-2023 setelah menang agregat 5-1.

Bernardo Silva enggan besar kepala jelang laga Manchester City vs Real Madrid. (Foto: REUTERS)

Bernardo Silva enggan besar kepala jelang laga Manchester City vs Real Madrid. (Foto: REUTERS)

Bagaimana jelang laga dini hari nanti? Kondisinya tak jauh berbeda. Di leg I yang digelar di markas Real Madrid, skor sama kuat 3-3.

Meski begitu, Bernardo Silva mengaku sangat menghormati Real Madrid yang merupakan raja Liga Champions dengan 14 trofi. Ia memprediksi Real Madrid bakal bermain dengan cara yang berbeda.

“Kami sangat menghormati Madrid atas semua yang telah mereka raih dalam sejarah perjalanan Liga Champions. Mereka sangat berbahaya karena bermain dengan cara yang sangat berbeda dengan kami,” kata Bernardo Silva mengutip dari laman resmi UEFA, Rabu (17/4/2024).

Halaman:
1 2
      
