Manchester City vs Real Madrid: Ancelotti Pastikan Los Blancos Tampil Lepas di Stadion Etihad

MANCHESTER - Carlo Ancelotti memastikan Real Madrid bakal tampil lepas saat menghadapi Manchester City di leg kedua perempatfinal Liga Champions 2023-2024. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Etihad pada Kamis (18/4/2024) dini hari WIB.

Pada pertemuan pertama, Manchester City dan Real Madrid imbang dengan skor 3-3. Pertandingan leg pertama dimainkan di Stadion Santiago Bernabeu, pada pekan lalu.

Carlo Ancelotti mengatakan Real Madrid akan bermain lepas dengan menunjukkan kualitasnya dalam laga nanti. Oleh dikarenakan, timnya ingin melangkah lebih jauh dalam Liga Champions.

"Saya sangat percaya pada para pemain saya, karena apa yang telah kami lakukan musim ini dan betapa bagusnya kami saat ini,” kata Carlo Ancelotti dilansir dari laman Real Madrid, Rabu (17/4/2024).

Mantan pelatih AC Milan itu mengatakan The Citizens -julukan Manchester City- memang lebih diuntungkan dalam laga itu karena bertindak sebagai tuan rumah. Akan tetapi, itu tidak akan menggetarkan Real Madrid pastinya.

"Kami harus bersaing, berjuang, dan percaya diri. Hasilnya imbang, masih ada 90 menit lagi dan apa pun bisa terjadi," katanya.