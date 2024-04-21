Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tersingkir dari Liga Europa 2023-2024, Van Dijk Minta Liverpool Alihkan Fokus ke Laga Kontra Fulham

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |02:55 WIB
Tersingkir dari Liga Europa 2023-2024, Van Dijk Minta Liverpool Alihkan Fokus ke Laga Kontra Fulham
Bek Liverpool,. Virgil van Dijk (Foto: Reuters)
A
A
A

BERGAMO – Virgil van Dijk meminta Liverpool segera mengalihkan fokus ke laga kontra Fulham usai tersingkir dari ajang Liga Europa 2023-2024. Kedua tim akan saling berhadapan di Craven Cottage, Minggu (21/4/2024) malam WIB.

Seperti diketahui, The Reds baru saja tersingkir dari Liga Europa 2023-2024. Mereka dipulangkan wakil Italia, Atalanta usai kalah 3-1 secara agregat.

Van Dijk mengungkapkan Atalanta memang layak lolos. Bek asal Belanda ini cukup menyesali kekalahan telak 0-3 yang didapat Liverpool pada leg pertama yang berlangsung di Stadion Anfield, Jumat (12/4) lalu.

“Pujian untuk Atalanta. Minggu lalu kami sangat buruk dan mereka bermain bagus. Mereka pantas lolos karena kami mempersulit diri kami sendiri,” kata Van Dijk, dilansir dari Metro, Jumat (19/4/2024).

Pemain berusia 32 tahun itu mengakui kalau sebenarnya Liverpool tampil bagus. Hanya saja menurutnya, para pemain The Reds terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan sehingga tidak bisa cetak lebih dari satu gol ke gawang Atalanta.

“Malam ini adalah pertandingan yang bagus dan kami menunjukkan pertarungan yang hebat. Ini adalah sebuah kemajuan namun kenyataannya kami harus tersingkir,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
