HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Union Berlin vs Bayern Munich di Liga Jerman 2023-2024: FC Hollywood Menang Telak 5-1

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |02:14 WIB
Hasil Union Berlin vs Bayern Munich di Liga Jerman 2023-2024: FC Hollywood Menang Telak 5-1
Bayern Munich menang telak 5-1 atas Union Berlin di Liga Jerman 2023-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

BAYERN Munich berhasil mengatasi perlawanan Union Berlin di pekan ke-30 Liga Jerman 2023-2024. FC Hollywood menang telak 5-1 pada laga tandang mereka kali ini.

Bermain di Alte Forsterei, Minggu (21/4/2024) dini hari WIB, Bayern Munich sudah unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Leon Goretzka dan Harry Kane. Tim tamu kemudian menambah tiga gol lain di babak kedua berkat brace Thomas Muller dan sebiji gol dari Mathys Tel. Sementara Union Berlin hanya mampu membalas satu gol lewat aksi Yorbe Vertessen di menit-menit akhir.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bayern Munich tampil dominan sejak menit-menit awal pertandingan. Thomas Muller dan Choupo-Moting bergantian memberikan ancaman ke lini pertahanan Union Berlin.

Leon Goretzka membawa Bayern Munich memimpin pada menit ke-29. Bayern yang berhasil unggul terus menggempur daerah pertahanan tim tuan rumah.

Hasilnya, Harry Kane sukses menggenapkan keunggulan FC Hollywood sebelum turun minum. Skor 2-0 pun bertahan sampai jeda.

Halaman:
1 2
      
