Samai Rekor Fantastis Arsenal dan Juventus, Xabi Alonso Akui Bangga dengan Bayer Leverkusen

LEVERKUSEN – Pelatih Bayer Leverkusen, Xabi Alonso bangga karena berhasil membawa timnya menjuarai Liga Jerman 2023-2024 dengan status tanpa kekalahan. Rekor tak terkalahakan itu memang terbilang fantastis karena tak banyak yang bisa melakukan performa apik tersebut seperti yang pernah dilakukan Arsenal dan Juventus.

Bayer Leverkusen menutup musim di Liga Jerman den gan kemenangan atas Augsburg 2-1. Pertandingan itu digelar di BayArena, Leverkusen, Jerman pada Sabtu 18 Mei 2024 malam WIB.

Dua gol untuk Werkself -julukan Bayer Leverkusen- dicatatkan oleh Victor Boniface (12’) dan Robert Andrich (27’). Sementara, Augsburg hanya mampu membalaskan satu gol via Mert Komur (62’).

Kemenangan ini membuat Bayer Leverkusen secara resmi tidak terkalahkan dalam satu musim di Liga Jerman 2023-2024. Werkself menjadi klub Jerman pertama yang berhasil menorehkan pencapaian itu.

Dalam satu musim, Bayer Leverkusen meraih 28 kemenangan dan enam kali imbang tanpa kalah sekalipun. Granit Xhaka dan kolega mengikuti jejak dua tim elit Eropa sebelumnya yang juga tak terkalahkan di liga dalam semusim, yakni Arsenal dan Juventus.

Arsenal sukses menorehkan catatan emas itu usai meraih 26 kemenangan dan 12 kali imbang pada musim 2003-2004. Sementara, Juventus membukukan catatan manis itu setelah meraih 23 kemenangan dan 15 kali imbang pada musim 2011-2012.