HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Reaksi Guardiola soal Vincent Kompany yang Segera Jadi Pelatih Bayern Munich

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |01:27 WIB
Reaksi Guardiola soal Vincent Kompany yang Segera Jadi Pelatih Bayern Munich
Vincent Kompany ramai diisukan bakal melatih Bayern Munich. (Foto: Reuters)
LONDON – Pelatih Manchester City, Josep Guardiola, ikut memberi komentar soal rumor Vincent Kompany yang dikabarkan segera menjadi pelatih Bayern Munich. Guardiola pun menyambut positif dengan memberi dukungan kepada mantan anak buahnya di Man City itu.

Sebagaimana diketahui, Bayern Munich sempat kebingungan mencari pelatih anyar setelah dipastikan berpisah dengan Thomas Tuchel pada akhir musim ini. Pasalnya, nama-nama yang masuk radar incaran mereka sulit untuk mencapai kesepakatan dalam negosiasinya.

Vincent Kompany

Namun, pada pekan ini, dilaporkan bahwa FC Hollywood -julukan Bayern Munich - telah sepakat untuk memboyong Kompany dari Burnley. Pelatih asal Belgia itu kabarnya bakal secara resmi diumumkan sebagai entrenador baru mereka pada pekan depan.

Kompany sendiri menikmati musim yang sukses bersama Burnley sejak bergabung pada 2022. Dia berhasil membawa timnya promosi ke Liga Inggris 2023-2024 sebagai juara divisi Championship dengan torehan 101 poin.

Namun sayang, tim asuhan Kompany hanya bertahan semusim saja di divisi utama. Sebab, mereka dipastikan terdegradasi musim ini setelah finis di posisi 19 pada klasemen akhir.

Kendati gagal membuat Burnley bertahan lebih lama di Liga Inggris, Guardiola sama sekali tak meragukan kualitas Kompany sebagai seorang pelatih. Oleh karena itu, dia mendukung mantan anak buahnya itu untuk bisa sukses bersama Munich.

“Saya senang dengan hubungan antara Bayern dan Vinnie (sapaan Kompany). Saya punya pendapat besar tentang Vinnie, tidak masalah jika dia terdegradasi bersama Burnley,” kata Guardiola, dilansir dari Bayern Strikes, Senin (27/5/2024).

