HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pelatih Top Dunia Ini Tolak Mentah-Mentah Melatih Bayern Munich di Musim 2023-2024, Nomor 1 Ogah CLBK

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |11:31 WIB
5 Pelatih Top Dunia Ini Tolak Mentah-Mentah Melatih Bayern Munich di Musim 2023-2024, Nomor 1 Ogah CLBK
Oliver Glasner menolak tawaran melatih Bayern Munich di musim depan (Foto: Reuters/Tony Obrien)
BERIKUT lima pelatih top dunia yang tolak mentah-mentah melatih Bayern Munich di musim 2023-2024. Ada yang tidak mau kembali alias cinta lama bersemi kembali (CLBK).

Bayern menjalani musim yang sangat sulit pada 2023/2024 ini. Untuk pertama kalinya dalam kurun waktu lebih dari satu dekade, mereka gagal untuk menjadi juara di Bundesliga. Hal ini semakin menyakitkan tatkala di akhir musim, Die Roten sama sekali tak meraih trofi apapun.

Thomas Tuchel

Di tengah masa-masa yang sulit itu, Bayern justru dengan cepat menentukan nasib Thomas Tuchel. Kedua pihak sepakat untuk mengakhiri kerjasama pada akhir musim 2023-2024 ini. Itu artinya, klub harus segera menemukan pengganti yang sepadan atau jauh lebih baik.

Pengambilan keputusan yang dini ini bertujuan agar dapat mencari pengganti secepat mungkin. Namun apa yang terjadi justru sebaliknya, mereka justru kesulitan dan kerap mendapat penolakan.

Lalu, siapa saja yang menolak pinangan Bayern? Simak ulasan berikut ini.

5 Pelatih Top Dunia Ini Tolak Mentah-Mentah Melatih Bayern Munich

5. Roger Schmidt

Roger Schmidt

Setelah menemui banyak penolakan, Bayern kemudian mencoba mendekati pelatih Benfica, Roger Schmidt. Namun sang pelatih menolak dan memilih bertahan melanjutkan kontraknya hingga 2026.

Tidak jelas apa alasan Schmidt menolak pinangan Bayern. Yang pasti, pencarian harus terus berlanjut.

4. Oliver Glasner

Oliver Glasner

Berikutnya ada nama pelatih asal Austria, Oliver Glasner, yang juga menolak untuk melatih Bayern musim depan. Pelatih berusia 49 tahun itu memilih untuk bertahan sebagai pelatih Crystal Palace setelah baru bergabung pada Februari 2024.

Terlebih, Palace juga mematok kompensasi selangit. Tidak tanggung-tanggung, klub Inggris itu meminta mahar 100 juta Euro (setara Rp1,73 triliun).

