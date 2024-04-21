Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Coventry City vs Manchester United: Erik Ten Hag Optimis Setan Merah Sanggup Lolos ke Final Piala FA 2023-2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |18:41 WIB
Coventry City vs Manchester United: Erik Ten Hag Optimis Setan Merah Sanggup Lolos ke Final Piala FA 2023-2024
Pelatih Manchester United, Erik Ten Hag. (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON - Pelatih Manchester United, Erik Ten Hag optimis bisa mengalahkan Coventry City di semifinal Piala FA 2023-2024, pada Minggu (21/4/2024) pukul 21.30 WIB. Sebab Ten Hag mengaku sudah mempelajari kekuatan dan kelemahan lawannya demi membawa Setan Merah ke final.

Erik Ten Hag mengatakan Man United sudah melakukan persiapan dengan cukup matang untuk laga yang digelar di Stadio Wembley tersebut. Dia pun memastikan The Red Devils -julukan Manchester United- mengakui tim lawan punya kualitas dan ambisi besar.

"Kami melakukan tugas kami dan kami bersiap. Jadi, kami tahu tim mereka, kami tahu cara mereka bermain, kami tahu kemampuan individu para pemain," kata Erik Ten Hag dilansir dari laman Manchester United, Minggu (21/4/2024).

Baca Juga:
baca_juga

"Tentu saja, kami juga tahu manajernya, mantan pemain United, Mark Robins. Periode yang panjang di sana, dia melakukan pekerjaan yang fantastis di sana. Jadi, kita tahu banyak tentang mereka," tambahnya.

Manchester United

Kabar baiknya, pelatih asal Belanda itu mengatakan Setan Merah sudah mengantongi kekuatan dan kelemahan Coventry. Sebab, Manchester United telah membedahnya dengan menonton saat Coventry berlaga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/45/3013563/gagal-juarai-piala-fa-2023-2024-pep-guardiola-pertimbangkan-pergi-dari-manchester-city-x2LnG4Inpj.jpeg
Gagal Juarai Piala FA 2023-2024, Pep Guardiola Pertimbangkan Pergi dari Manchester City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/45/3013485/erik-ten-hag-diharapkan-bertahan-jadi-pelatih-manchester-united-usai-persembahkan-gelar-juara-piala-fa-2023-2024-mZhYMHLykK.jpg
Erik Ten Hag Diharapkan Bertahan Jadi Pelatih Manchester United Usai Persembahkan Gelar Juara Piala FA 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/45/3013469/kobbie-mainoo-banjir-pujian-usai-jadi-pahlawan-manchester-united-juara-piala-fa-2023-2024-paul-scholes-dia-10-kali-lebih-hebat-dari-saya-VGmarKG7MY.jpg
Kobbie Mainoo Banjir Pujian Usai Jadi Pahlawan Manchester United Juara Piala FA 2023-2024, Paul Scholes: Dia 10 Kali Lebih Hebat dari Saya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/45/3013261/kyle-walker-sebut-kekalahan-manchester-city-dari-manchester-united-di-final-piala-fa-2023-2024-bukan-salah-pep-guardiola-xXT5h7YW1P.JPG
Kyle Walker Sebut Kekalahan Manchester City dari Manchester United di Final Piala FA 2023-2024 Bukan Salah Pep Guardiola
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/30/11/1638547/10-manajer-sepak-bola-tersukses-sepanjang-masa-sir-alex-koleksi-50-trofi-hqo.webp
10 Manajer Sepak Bola Tersukses Sepanjang Masa: Sir Alex Koleksi 50 Trofi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/45/3013255/pep-guardiola-bertanggung-jawab-atas-kegagalan-manchester-city-juara-piala-fa-2023-2024-Zlcqp9OPRh.JPG
Pep Guardiola Bertanggung Jawab atas Kegagalan Manchester City Juara Piala FA 2023-2024
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement