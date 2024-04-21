Coventry City vs Manchester United: Erik Ten Hag Optimis Setan Merah Sanggup Lolos ke Final Piala FA 2023-2024

LONDON - Pelatih Manchester United, Erik Ten Hag optimis bisa mengalahkan Coventry City di semifinal Piala FA 2023-2024, pada Minggu (21/4/2024) pukul 21.30 WIB. Sebab Ten Hag mengaku sudah mempelajari kekuatan dan kelemahan lawannya demi membawa Setan Merah ke final.

Erik Ten Hag mengatakan Man United sudah melakukan persiapan dengan cukup matang untuk laga yang digelar di Stadio Wembley tersebut. Dia pun memastikan The Red Devils -julukan Manchester United- mengakui tim lawan punya kualitas dan ambisi besar.

"Kami melakukan tugas kami dan kami bersiap. Jadi, kami tahu tim mereka, kami tahu cara mereka bermain, kami tahu kemampuan individu para pemain," kata Erik Ten Hag dilansir dari laman Manchester United, Minggu (21/4/2024).

"Tentu saja, kami juga tahu manajernya, mantan pemain United, Mark Robins. Periode yang panjang di sana, dia melakukan pekerjaan yang fantastis di sana. Jadi, kita tahu banyak tentang mereka," tambahnya.

Kabar baiknya, pelatih asal Belanda itu mengatakan Setan Merah sudah mengantongi kekuatan dan kelemahan Coventry. Sebab, Manchester United telah membedahnya dengan menonton saat Coventry berlaga.