Dilirik Manchester United, Wonderkid Benfica Malah Disarankan Nemanja Matic Tolak Tawaran Setan Merah

WONDERKID Benfica, Joao Neves, jadi bidikan Manchester United saat ini. Tetapi, di tengah ketertarikan ini, Joao Neves malah dapat saran dari eks pemain Man United, Nemanja Matic, untuk menolak tawaran dari Setan Merah -julukan Man United.

Ya, Joao Neves yang masih berusia 19 tahun mampu mencuri perhatian. Kabarnya, banyak klub top Eropa yang tertarik ingin mendatangkan pemain yang berposisi sebagai gelandang itu. Tak terkecuali Man United.

Setan Merah -julukan Man United- dilaporkan ingin memboyong Neves di bursa transfer musim panas nanti. Jika benar, Man United harus merogoh kocek besar untuk menebusnya karena sang pemain masih terikat kontrak hingga 2028.

Namun demikian, Neves diberi saran oleh seniornya, yakni Matic, yang juga merupakan eks pemain Man United dan As Aguias -julukan Benfica. Pemain berusia 35 tahun itu menyarankan juniornya untuk tetap di Benfica karena dirasa masih terlalu dini untuk hengkang.

“Saya pikir masih terlalu dini baginya untuk mengambil langkah hengkang,” kata Matic, dipetik dari Goal International, Jumat (19/4/024).

“Jika saya jadi dia, saya akan bertahan di Benfica selama beberapa tahun lagi untuk bermain di Liga Champions dan mematangkan permainan saya,” sambungnya.