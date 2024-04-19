Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dilirik Manchester United, Wonderkid Benfica Malah Disarankan Nemanja Matic Tolak Tawaran Setan Merah

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |06:05 WIB
Dilirik Manchester United, Wonderkid Benfica Malah Disarankan Nemanja Matic Tolak Tawaran Setan Merah
Joao Neves kala membela Benfica. (Foto: Reuters)
A
A
A

WONDERKID Benfica, Joao Neves, jadi bidikan Manchester United saat ini. Tetapi, di tengah ketertarikan ini, Joao Neves malah dapat saran dari eks pemain Man United, Nemanja Matic, untuk menolak tawaran dari Setan Merah -julukan Man United.

Ya, Joao Neves yang masih berusia 19 tahun mampu mencuri perhatian. Kabarnya, banyak klub top Eropa yang tertarik ingin mendatangkan pemain yang berposisi sebagai gelandang itu. Tak terkecuali Man United.

Joao Neves

Setan Merah -julukan Man United- dilaporkan ingin memboyong Neves di bursa transfer musim panas nanti. Jika benar, Man United harus merogoh kocek besar untuk menebusnya karena sang pemain masih terikat kontrak hingga 2028.

Namun demikian, Neves diberi saran oleh seniornya, yakni Matic, yang juga merupakan eks pemain Man United dan As Aguias -julukan Benfica. Pemain berusia 35 tahun itu menyarankan juniornya untuk tetap di Benfica karena dirasa masih terlalu dini untuk hengkang.

“Saya pikir masih terlalu dini baginya untuk mengambil langkah hengkang,” kata Matic, dipetik dari Goal International, Jumat (19/4/024).

“Jika saya jadi dia, saya akan bertahan di Benfica selama beberapa tahun lagi untuk bermain di Liga Champions dan mematangkan permainan saya,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/46/3067736/gara-gara-wojciech-szczesny-kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-gagal-gabung-barcelona-8NastIoIBX.jpg
Gara-Gara Wojciech Szczesny, Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Gagal Gabung Barcelona?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/46/3067137/kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-gabung-barcelona-pada-2025-segini-uang-yang-mesti-dikeluarkan-blaugrana-jxZb7lwxam.jpg
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Gabung Barcelona pada 2025? Segini Uang yang Mesti Dikeluarkan Blaugrana!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/45/3066115/kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-masuk-bidikan-manchester-united-untuk-gantikan-andre-onana-SKZh1TJ4dt.jpg
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Masuk Bidikan Manchester United untuk Gantikan Andre Onana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/51/3063648/profil-brisbane-roar-klub-milik-pengusaha-indonesia-yang-resmi-rekrut-rafael-struick-dari-ado-den-haag-jgd1faHSrn.jpg
Profil Brisbane Roar, Klub Milik Pengusaha Indonesia yang Resmi Rekrut Rafael Struick dari ADO Den Haag
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/28/11/1637641/pssi-kirim-sinyal-timnas-indonesia-fokus-ke-fifa-asean-cup-ketimbang-piala-aff-fgo.webp
PSSI Kirim Sinyal Timnas Indonesia Fokus ke FIFA ASEAN Cup Ketimbang Piala AFF
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/05/21/luciano_spalletti.jpg
Komentar Luciano Spalletti soal Ambil Alih Kursi Igor Tudor di Juventus
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement