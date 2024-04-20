3 Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Performanya Masih Kurang Memuaskan saat Hadapi Timnas Australia U-23, Nomor 1 Punya Potensi untuk Bersinar

3 Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Performanya Masih Kurang Memuaskan saat Hadapi Timnas Australia U-23. (Foto: PSSI)

ADA 3 pemain Timnas Indonesia U-23 yang performanya masih kurang memuaskan saat hadapi Timnas Australia U-23 yang akan dibahas Okezone di artikel ini. Seperti yang diketahui, Garuda Muda berhasil menang tipis 1-0 atas Australia U-23 di matchday kedua Grup A Piala Asia U-23 2024.

Bermain di Stadion Abdullah bin Nasser bin Khalifa, Doha, Qatar, pada Kamis 18 April 2024, kemenangan Timnas Indonesia U-23 dipersembahkan oleh Komang Teguh pada menit 45. Meski menang, ada sejumlah pemain yang dinilai penampilannya masih kurang memuaskan oleh para pencinta sepakbola Tanah Air. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 3 Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Performanya Masih Kurang Memuaskan saat Hadapi Timnas Australia U-23:

3. Ilham Rio Fahmi





Rio Fahmi berdasarkan statistik di google hanya mendapatkan nilai 4,1 saja. Ia mendapakan penilaian yang kecil karena memang baru dimainkan di babak kedua.

Tepatnya penggawa Persija Jakarta itu baru dimainkan pelatih Shin Tae-yong pada menit 77 untuk menggantikan Fajar Fathur. Bermain selama 13 menit sebagai wingback kanan, Rio sejatinya mampu melakukan tiga operan yang kuat.

Sehingga sejatinya Rio Fahmi mungkin bisa tampil lebih baik jika mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Namun, karena ia cuma main sebentar, maka performanya pun dinilai masih kurang saat melawan Australia U-23.

2. Muhammad Ferarri





Beda dengan Rio, Ferarri sudah bermain sejak menit pertama. Bek Persija Jakarta itu pun menjadi andalan Shin Tae-yong di lini belakang saat Garuda Muda kalah 0-2 dari Qatar di matchday pertama Grup A Piala Asia U-23 2024.

Pada saat melawan Australia U-23, Ferarri sejatinya berperan penting hingga membuat Timnas Indonesia U-23 berhasil clean sheet. Namun, Ferarri dinilai hanya 4,2 saja oleh google meski bermain selama 90 menit dengan 21 operan akurat.