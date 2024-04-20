Timnas Indonesia U-23 Wajib Waspada, 2 Pemain Timnas Yordania U-23 Ini Bantu Tim Senior Lolos Final Piala Asia 2023!

TIMNAS Indonesia U-23 akan menghadapi Timnas Yordania U-23 di matchday pamungkas Grup A Piala Asia U-23 2024, Minggu 21 April 2024 malam WIB. Skuad asuhan Shin Tae-yong hanya perlu hasil imbang di laga ini untuk lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Namun, pelatih Timnas Indonesia U-23 Shin Tae-yong dijamin takkan hanya memburu hasil imbang. Demi meningkatkan kepercayaan diri di perempatfinal Piala Asia U-23 2024, Timnas Indonesia U-23 dijamin memburu kemenangan kontra Timnas Yordania U-23.

(Pelatih Timnas Indonesia U-23 Shin Tae-yong. (Foto; Instagram/@shintaeyong7777)

Hanya saja, takkan mudah bagi Timnas Indonesia U-23 menumbangkan Yordania U-23. Wakil Asia Barat ini hampir menang lawan Australia U-23, sebelum akhirnya skor sama kuat 0-0.

Yordania U-23 juga hampir menahan Qatar U-23, sebelum akhirnya kebobolan di pengujung laga sehingga kalah 1-2. Satu lagi, ada dua personel Timnas Yordania U-23 yang ikut serta saat Timnas Yordania senior lolos final Piala Asia 2023.

Dua pemain yang dimaksud adalah Ahmad Al-Juaidi dan Mohannad Abu Taha. Ahmad Al-Juadi berstatus kiper ketiga di Timnas Yordania senior. Sementara di skuad U-23, ia berstatus kiper utama.

Bagaimana dengan Mohannad Abu Taha? Pemain yang biasa mentas sebagai fullback dan winger ini memang sama sekali tidak bermain saat Timnas Yordania lolos final Piala Asia 2023.