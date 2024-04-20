Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 Wajib Waspada, 2 Pemain Timnas Yordania U-23 Ini Bantu Tim Senior Lolos Final Piala Asia 2023!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |10:05 WIB
Timnas Indonesia U-23 Wajib Waspada, 2 Pemain Timnas Yordania U-23 Ini Bantu Tim Senior Lolos Final Piala Asia 2023!
Mohannad Abu Taha, ancaman bagi Timnas Indonesia U-23. (Foto: Instagram/@abu.taha10)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-23 akan menghadapi Timnas Yordania U-23 di matchday pamungkas Grup A Piala Asia U-23 2024, Minggu 21 April 2024 malam WIB. Skuad asuhan Shin Tae-yong hanya perlu hasil imbang di laga ini untuk lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Namun, pelatih Timnas Indonesia U-23 Shin Tae-yong dijamin takkan hanya memburu hasil imbang. Demi meningkatkan kepercayaan diri di perempatfinal Piala Asia U-23 2024, Timnas Indonesia U-23 dijamin memburu kemenangan kontra Timnas Yordania U-23.

Pelatih Timnas Indonesia U-23 Shin Tae-yong. (Foto; Instagram/@shintaeyong7777)

(Pelatih Timnas Indonesia U-23 Shin Tae-yong. (Foto; Instagram/@shintaeyong7777)

Hanya saja, takkan mudah bagi Timnas Indonesia U-23 menumbangkan Yordania U-23. Wakil Asia Barat ini hampir menang lawan Australia U-23, sebelum akhirnya skor sama kuat 0-0.

Yordania U-23 juga hampir menahan Qatar U-23, sebelum akhirnya kebobolan di pengujung laga sehingga kalah 1-2. Satu lagi, ada dua personel Timnas Yordania U-23 yang ikut serta saat Timnas Yordania senior lolos final Piala Asia 2023.

Dua pemain yang dimaksud adalah Ahmad Al-Juaidi dan Mohannad Abu Taha. Ahmad Al-Juadi berstatus kiper ketiga di Timnas Yordania senior. Sementara di skuad U-23, ia berstatus kiper utama.

Bagaimana dengan Mohannad Abu Taha? Pemain yang biasa mentas sebagai fullback dan winger ini memang sama sekali tidak bermain saat Timnas Yordania lolos final Piala Asia 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/29/11/1638155/pisah-dengan-timnas-indonesia-patrick-kluivert-masuk-radar-transfer-ajax-iyg.webp
Pisah dengan Timnas Indonesia, Patrick Kluivert Masuk Radar Transfer Ajax
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/11/08/Radja_Nainggolan_MNC_Portal.jpeg
Radja Nainggolan Blak-blakan Ingin Bela Timnas Indonesia, Menyesal Perkuat Belgia?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement