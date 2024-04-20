Timnas Indonesia U-23 Selangkah Lagi Lolos Perempatfinal, Timnas Malaysia U-23 Resmi Tersingkir dari Piala Asia U-23 2024 Malam Ini?

TIMNAS Indonesia U-23 selangkah lagi lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Di saat bersamaan, Timnas Malaysia U-23 berpotensi tersingkir dari Piala Asia U-23 2024 pada hari ini, Sabtu (20/4/2024) malam WIB.

Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- sebenarnya memulai Piala Asia U-23 2024 dengan hasil yang kurang baik. Tim asuhan Shin Tae-yong itu kalah 0-2 dari tuan rumah Qatar di matchday kedua Grup A Piala Asia U-23 2024, Senin 15 April 2024 malam WIB.

(Ernando Ari saat menggagalkan penalti pemain Timnas Australia U-23. (Foto: AFC)

Kekalahan itu membuat nasib Timnas Indonesia U-23 di ujung tanduk saat bersua Timnas Australia U-23 pada Kamis, 18 April 2024 malam WIB. Sebab, jika kalah di laga tersebut, Timnas Indonesia U-23 dipastikan tersingkir alias gagal lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Namun, hasil luar biasa didapatkan Marselino Ferdinan dan kawan-kawan. Di luar dugaan, skuad Garuda Muda menang 1-0 atas Timnas Australia U-23!

Kemenangan itu langsung meroketkan Timnas Indonesia U-23 ke posisi dua Grup A Piala Asia U-23 2024 dengan tiga angka. Untuk lolos ke perempatfinal, Timnas Indonesia U-23 hanya perlu hasil imbang saat bersua Timnas Yordania U-23 di matchday pamungkas Grup A pada Minggu, 21 April 2024 pukul 22.30 WIB.

Bagaimana dengan Timnas Malaysia U-23? Skuad asuhan Juan Pablo Garrido ini kalah 0-2 dari Timnas Uzbekistan U-23 di matchday pertama Grup D. Selanjutnya, Luqman Hakim dan kawan-kawan akan bertemu Timnas Vietnam U-23 pada hari ini, Sabtu (20/4/2024) pukul 20.00 WIB.