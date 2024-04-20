Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Usai Rebut 3 Poin dari Australia U-23, Ketum KOI Percaya Diri Timnas Indonesia U-23 Bisa Amankan Tiket Olimpiade Paris 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |09:25 WIB
Usai Rebut 3 Poin dari Australia U-23, Ketum KOI Percaya Diri Timnas Indonesia U-23 Bisa Amankan Tiket Olimpiade Paris 2024
Ketum NOC Indonesia, Raja Sapta Oktohari. (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

JAKARTA – Kemenangan Timnas Indonesia U-23 atas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024 disambut baik oleh Ketua Umum (Ketum) Komite Olimpiade Indonesia (KOI) atau NOC Indonesia, Raja Sapta Oktohari. Ia pun semakin percaya diri Garuda Muda bisa merebut tiket Olimpiade Paris 2024 dari ajang tersebut.

Ya, Timnas Indonesia U-23 menang tipis 1-0 atas Australia U-23 di matchday kedua Grup A Piala Asia U-23 2024. Satu gol kemenangan Skuad Garuda Muda dicetak oleh Komang Teguh (45’) pada laga yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Kamis 18 April 2024 lalu.

Okto yang menyaksikan langsung pertandingan tersebut memberikan apresiasi setinggi langit ke Timnas Indonesia U-23. Kemenangan atas Australia U-23 ini menurutnya membuat Skuad Garuda Muda menjaga asa untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024.

“Alhamdulillah Timnas Indonesia U-23 mendapatkan kemenangan yang sangat penting atas Australia. Tentu ini membuat harapan untuk bisa lolos ke Olimpiade Paris 2024 masih terjaga dari cabang sepak bola,” kata Okto dalam keterangannya, dikutip Sabtu (20/4/2024).

Timnas Indonesia U-23 vs Australia U-23

Lebih lanjut, Okto mengingatkan kepada Marselino Ferdinan cs untuk menjaga semangatnya. Sebab perjuangannya belum berakhir. Timnas Indonesia U-23 masih akan menjalani satu laga pamungkas yakni melawan Yordania U-23 di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Minggu (21/4/2024) mendatang.

“Semua harus tetap semangat, jaga fokus karena perjuangan belum berakhir. Masih ada pertandingan melawan Jordan. Kesempatan masih terbuka lebar buat Timnas Indonesia U-23 mencetak sejarah lolos ke Olimpiade Paris 2024,” ujar Okto.

Halaman:
1 2
      
