HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Cagliari vs Juventus di Liga Italia 2023-2024 Berakhir 2-2, Ini Respons Massimiliano Allegri

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |07:14 WIB
Hasil Cagliari vs Juventus di Liga Italia 2023-2024 Berakhir 2-2, Ini Respons Massimiliano Allegri
Laga Cagliari vs Juventus berakhir sama kuat 2-2. (Foto: Reutes)
A
A
A

CAGLIARI – Laga Cagliari vs Juventus berakhir sama kuat 2-2 di pekan ke-33 Liga Italia 2023-2024. Menanggapi Juventus yang lagi-lagi gagal menang, sang pelatih, Massimiliano Allegri pun mengaku kecewa dan geram melihat permainan anak buahnya.

Si Nyonya Tua -julukan Juventus- gagal curi poin penuh setelah main imbang 2-2 kala melawat ke markas Cagliari di Stadion Sardegna Arena, Sabtu (20/4/2024) dini hari WIB. Bisa dibilang, Juventus hampir menelan kekalahan dalam laga tersebut.

Sebab Cagliari sudah unggul 2-0 lebih dulu lewat gol penalti Gianluca Gaetano (30’) dan Yerry Mina (36’). Juventus baru bisa menjebol gawang tuan rumah selepas turun minum lewat Dusan Vlahovic (61’) dan terselamatkan berkat gol bunuh diri Alberto Dossena (87’).

Hasil ini jelas membuat Allegri tidak puas. Juru taktik asal Italia ini mengatakan permainan Juventus jauh dari apa yang diharapkan. Menurutnya, Federico Chiesa cs seperti tidak memberikan perlawanan yang berarti pada tuan rumah.

Massimiliano Allegri

“Sederhana saja, kami membiarkan tujuh serangan balik dan terus-menerus mencoba umpan satu-dua ini kepada seseorang yang berjarak satu meter dan melakukan kesalahan,” kata Allegri, dilansir dari Football Italia, Sabtu (20/4/2024).

“Melawan tim agresif seperti Cagliari, Anda perlu melakukan perlawanan. Kami tidak memahami situasinya, terutama karena bola tidak benar-benar bergulir di lapangan, kami malah harus memukulnya jauh,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
