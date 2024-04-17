10 Pemain Juventus Terbaik Sepanjang Sejarah, Nomor 1 Dicintai Banyak Fans Bianconeri

DERETAN pemain Juventus terbaik sepanjang masa menarik untuk diulas. Sebab, pemain-pemain tersebut menjadi aktor di balik kesuksesan tim asal Italia tersebut.

Seperti diketahui, Juventus merupakan klub tersukses di Italia. Total ada 70 trofi yang sudah diraih tim berjuluk Si Nyonya Tua ini. Mulai dari 36 gelar scudetto Serie-A, 14 Coppa Italia, 2 trofi Liga Champions, 3 trofi Europa League, hingga dua Piala Winners.

Kesuksesan ini tentu tidak lepas dari para pemain hebat yang memperkuat tim ini pada setiap musimnya. Diantara mereka, bahkan ada yang bertahan hingga gantung sepatu dan menjadi legenda di tim.

Berikut adalah 10 pemain Juventus terbaik sepanjang masa.

10. Omar Sivori





Dimulai dari medio 1957 hingga 1965, Omar Sivori dikenal sebagai pemain yang sangat luar biasa. Berposisi sebagai penyerang, naluri mencetak golnya benar-benar tajam. Tercatat, ia sukses mempersembahkan 3 scudetto dan 3 gelar Coppa Italia.

9. Gaetano Scirea





Di era 1970 an, Juventus kedatangan bek tengah milik Atalanta, Gaetano Scirea. Berseragam Si Nyonya Tua hingga 1988, dirinya tak sekalipun menerima kartu merah. Bukan hanya itu, Scirea juga berperan besar dalam raihan 7 gelar Serie A, 2 Coppa Italia, Piala Eropa, Piala Winners, Piala UEFA, Piala Super Eropa, dan Piala Interkontinental.

8. Dino Zoff





Dino Zoff adalah kiper legendaris Italia yang sangat sulit ditaklukkan. Penempatan posisi dan refleks cepat membuat penyerang lawan sulit untuk mencetak gol ke gawangnya. Sepanjang memperkuat Juventus pada 1972 hingga 1983, Zoff sukses meraih enam Scudetto, dua Coppa Italia, dan satu Piala UEFA.