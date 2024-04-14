Massimiliano Allegri Kecewa Berat Juventus Ditahan Torino Tanpa Gol

Massimiliano Allegri memberi arahan kepada pemain Juventus di laga melawan Torino (Foto: Reuters/Massimo Pinca)

TURIN - Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, kecewa berat hanya bermain imbang 0-0 melawan Torino dalam "Derby della Mole" pada lanjutan Liga Italia 2023-2024. Pertemuan kedua tim itu berlangsung di Stadion Olimpico Grande Torino, Sabtu 13 April 2024 malam WIB.

Allegri mengatakan Juventus kurang beruntung dalam laga itu dan harus puas hanya bermain imbang melawan tim tuan rumah. Ia nilai seharusnya tim asuhannya dapat meraih tiga poin.

"Kami kecewa karena di babak pertama kami memainkan permainan yang bagus,” ungkap Allegri, dilansir dari laman resmi Juventus, Minggu (14/4/2024).

“Dan di babak kedua kami mempunyai beberapa peluang bagus yang seharusnya bisa kami manfaatkan dengan lebih baik untuk mendapatkan kemenangan," imbuh eks pelatih AC Milan itu.

Pelatih berusia 56 tahun itu mengatakan tetap memberikan apresiasi penampilan tim asuhannya. Menurutnya, Torino pun memang cukup menyulitkan Juventus dengan perlawanan ketat sepanjang laga.

"Tim memainkan permainan yang bagus melawan tim Torino yang bagus," tukas Allegri.