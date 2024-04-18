Gol Kevin De Bruyne Paksa Laga Manchester City vs Real Madrid di Perempatfinal Liga Champions 2023-2024 Lanjut ke Babak Tambahan!

Berikut hasil Manchester City vs Real Madrid di perempatfinal Liga Champions 2023-2024. (Foto: REUTERS)

HASIL Manchester City vs Real Madrid di leg II perempatfinal Liga Champions 2023-2024 sudah diketahui. Setelah melalui 90 menit pertandingan di Stadion Etihad pada Kamis (18/4/2024) dini hari WIB, skor sama kuat 1-1.

Hasil ini membuat agregat sama kuat 4-4. Alhasil, pertandingan pun dilanjutkan ke babak tambahan 2X15 menit.

(Erling Haaland mati kutu di laga Manchester City vs Real Madrid. (Foto: REUTERS)

Dalam laga ini, kedua Pelatih sama-sama menurunkan pemain terbaiknya. Di kubu Real Madrid, Jude Bellingham bertugas sebagai second striker, mendukung Vinicius Jr yang mentas sebagai ujung tombak.

Selain Jude Bellingham, Vinicius Jr juga disokong Rodrygo Goes (winger kiri) dan Federico Valverde (winger kanan). Sementara Manchester City, Kembali mengandalkan Erling Haaland.

Setelah “menghilang” di laga pertama, Erling Haaland berambisi bangkit di laga ini. Namun, penyerang asal Norwegia itu lagi-lagi “menghilang” dalam laga dini hari tadi.

Eks penyerang Borussia Dortmund itu dibuat mati kutu oleh dua bek tengah Real Madrid yang ditempati Nacho Fernandez dan Antonio Rudiger. Di saat Erling Haaland mati kutu, Rodrygo Goes justru bersinar.