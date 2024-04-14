Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Most Valueable ASEAN Player di AFC Asian Cup U-23 2024: Rizky Ridho dengan Nilai Hampir 7 Miliar!

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |11:41 WIB
Most Valueable ASEAN Player di AFC Asian Cup U-23 2024: Rizky Ridho dengan Nilai Hampir 7 Miliar!
Saksikan aksi-aksi most valuable ASEAN Player di AFC Asian Cup U-23 2024 di Vision+ (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – AFC Asian Cup U-23 2024 menjadi panggung bagi para pemain muda berbakat dari Asia Tenggara (ASEAN) untuk menunjukkan kemampuan mereka. Tak hanya Rizky Ridho dari Indonesia, beberapa pemain lain juga tampil gemilang dan menarik perhatian di turnamen ini, diantaranya:

Rizky Ridho, Pemain Garuda Muda yang Tangguh

Rizky Ridho beraksi di laga Timnas Indonesia vs Timnas Irak (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)

Kapten Timnas U-23 Indonesia, Rizky Ridho, dikenal dengan penampilannya yang gemilang. Rizky Ridho ini pun diganjar dengan nilai pasar sebesar Rp 6,95 Miliar, menjadikannya pemain ASEAN termahal di turnamen

Teerasak Pheekaem, Maestro Lapangan Tengah Thailand

Teerasak Pheekaem, gelandang Thailand, menjadi motor penggerak timnya di turnamen ini. Visinya yang tajam, passing akurat, dan kemampuan driblingnya mumpuni menjadikannya playmaker andalan Thailand. Teerasak Pheekaem memiliki nilai sebesar Rp 6,08 Miliar.

Phan Tuan Tai, Bek Bertahan Solid Vietnam

Phan Tuan Tai, menjadi pilar penting di lini kiri timnya. Kemampuannya dalam duel udara, tekel, dan intersep menjadikannya tembok kokoh bagi lawan. Ia juga memiliki kemampuan distribusi bola yang baik. Ia memiliki nilai Rp 3,48 Miliar.

Mukhairi Ajmal, Pencetak Gol Malaysia

Mukhairi Ajmal, striker Malaysia, menjadi pemain Malaysia yang menunjukkan kecepatan, dan kelincahan yang akurat. Ia pun memiliki nilai fantastis sebesar Rp 4,35 Miliar.

Pencapaian Pemain muda ASEAN di AFC Asian Cup U-23 2024 menunjukkan bahwa mereka memiliki kualitas yang tidak kalah dengan pemain dari negara lain di Asia sekaligus menjadi bukti bahwa sepak bola ASEAN terus berkembang dan siap bersaing di level internasional.

Mari kita dukung Timnas Garuda Muda untuk meraih hasil terbaik di Piala Asia U-23 2024! Live streamingnya sendiri dapat diakses melalui link berikut. Dukung selalu Timnas Indonesia untuk bisa merebut Piala Asia U-23!

Saksikan perjuangan garuda muda di Piala Asia U-23 2024 mulai 15 April-3 Mei 2024.

Download dan update aplikasi Vision+ sekarang! Jangan lupa berikan rating bintang 5 di Play Store dan bagikan pengalaman streaming terbaik Anda pakai Vision+!

