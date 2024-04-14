Link Live Streaming Qatar vs Indonesia, Saksikan AFC Asian Cup U-23 di Vision+

JAKARTA - Bagi pecinta sepak bola yang ingin mendukung Indonesia dalam laga tertinggi pada benua Asia ini, Vision+ adalah tempat streaming yang tepat. Piala Asia U-23 2024 kembali menjadi sorotan, kali ini Timnas Indonesia U-23 akan bersaing dengan tim-tim tangguh di kancah internasional di Asia.

Salah satu pertandingan yang paling dinanti adalah laga melawan sang tuan rumah, Timnas Qatar. Pertandingan tersebut akan disiarkan langsung dan menjadi salah satu momen krusial dalam perjalanan Garuda Muda di turnamen AFC Asian Cup U-23.

Timnas Indonesia U-23 yang tergabung dalam Grup A, akan menghadapi lawan-lawan berat seperti Qatar U-23, Australia U-23, dan Yordania U-23. Tantangan besar menanti para pemain yang dipimpin oleh pelatih Shin Tae-yong dalam upaya meraih hasil terbaik di kompetisi ini.

Selain tuan rumah yang pastinya akan didukung penuh oleh suporternya, Australia U-23 dan Yordania U-23 juga tidak boleh dianggap remeh. Kedua tim tersebut memiliki kualitas pemain yang mumpuni dan telah menunjukkan performa yang impresif dalam kompetisi sebelumnya.

Bagi Timnas Indonesia U-23, menjaga fokus dan semangat juang tetap tinggi menjadi kunci utama. Meskipun bertemu dengan lawan-lawan tangguh, kepercayaan diri dan tekad untuk memberikan yang terbaik harus tetap dijaga.

Pertandingan ini akan menjadi ujian sekaligus peluang untuk membuktikan kemampuan sekaligus mendapatkan pengalaman berharga bagi pemain-pemain muda Indonesia. Setiap umpan, dribble, dan gol akan menjadi bagian dari cerita yang menegangkan sekaligus mengharukan bagi semua yang menyaksikannya.

Live streamingnya sendiri dapat diakses melalui link berikut. Dukung selalu Timnas Indonesia untuk bisa merebut Piala Asia U-23!

Saksikan perjuangan garuda muda di Piala Asia U-23 2024 mulai 15 April-3 Mei 2024. Anda dapat menyaksikan seluruh pertandingan secara langsung di platform streaming Vision+ dengan berlangganan Vision+ Premium Sports Rp 40.000,- khusus untuk pelanggan baru.

Download dan update aplikasi Vision+ sekarang! Jangan lupa berikan rating bintang 5 di Play Store dan bagikan pengalaman streaming terbaik Anda pakai Vision+!