Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024 Besok Malam, Live di RCTI!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |08:56 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024 Besok Malam, Live di RCTI!
Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Timnas Qatar U-23 (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024 besok malam akan dibahas Okezone. Duel itu akan disiarkan langsung oleh RCTI!

Garuda Muda tergabung di Grup A Piala Asia U-23 2024. Timnas Indonesia U-23 akan berhadapan dengan Timnas Qatar U-23, Timnas Australia U-23, dan Timnas Yordania U-23.

Timnas Indonesia U-23 jelang laga uji coba (Foto: PSSI)

Tiga lawan tersebut masuk kategori berat. Pelatih Shin Tae-yong tentu harus cermat berhitung dan meracik strategi guna memenuhi target lolos dari babak grup dan mencapai perempatfinal.

Sebab, hal itu bisa berdampak pada masa depan Shin di Timnas Indonesia U-23. PSSI sudah mematok target lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024 sebagai bahan evaluasi untuk perpanjangan kontrak.

Di laga pertama, Indonesia U-23 akan berhadapan dengan tuan rumah Qatar. Duel itu dijadwalkan berlangsung pada Senin 15 April 2024 pukul 22.30 WIB di Stadion Jassim bin Hamad, Doha.

Laga pertama tentu bisa menjadi tolok ukur seperti apa kiprah Rizky Ridho dan kawan-kawan ke depan. Menang, seri, atau kalah, akan menentukan langkah di dua pertandingan tersisa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/23/51/1635949/dihukum-ioc-kemenpora-pastikan-indonesia-tetap-aktif-di-panggung-olahraga-internasional-vcl.webp
Dihukum IOC, Kemenpora Pastikan Indonesia Tetap Aktif di Panggung Olahraga Internasional
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/20/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak_foto_persib.jpg
Cara Nonton Link Live Streaming Persib Vs Selangor FC Malam Ini, Gampang Banget!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement