Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024 Besok Malam, Live di RCTI!

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024 besok malam akan dibahas Okezone. Duel itu akan disiarkan langsung oleh RCTI!

Garuda Muda tergabung di Grup A Piala Asia U-23 2024. Timnas Indonesia U-23 akan berhadapan dengan Timnas Qatar U-23, Timnas Australia U-23, dan Timnas Yordania U-23.

Tiga lawan tersebut masuk kategori berat. Pelatih Shin Tae-yong tentu harus cermat berhitung dan meracik strategi guna memenuhi target lolos dari babak grup dan mencapai perempatfinal.

Sebab, hal itu bisa berdampak pada masa depan Shin di Timnas Indonesia U-23. PSSI sudah mematok target lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024 sebagai bahan evaluasi untuk perpanjangan kontrak.

Di laga pertama, Indonesia U-23 akan berhadapan dengan tuan rumah Qatar. Duel itu dijadwalkan berlangsung pada Senin 15 April 2024 pukul 22.30 WIB di Stadion Jassim bin Hamad, Doha.

Laga pertama tentu bisa menjadi tolok ukur seperti apa kiprah Rizky Ridho dan kawan-kawan ke depan. Menang, seri, atau kalah, akan menentukan langkah di dua pertandingan tersisa.