H-1 Piala Asia U-23 2024, Erick Thohir Kirim Pesan Menyentuh untuk Timnas Indonesia U-23

JAKARTA - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengirim pesan menyentuh untuk para pemain Timnas Indonesia U-23 jelang tampil dalam Piala Asia U-23 2024. Ia mengatakan tidak ada yang mustahil dicapai jika mereka mampu memberikan performa terbaik.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-23 berhasil lolos ke Piala Asia U-23 2024. Ini menjadi kali pertama dalam sejarah Skuad Garuda Muda tampil di turnamen sepakbola U-23 terakbar di Benua Kuning itu.

Timnas Indonesia U-23 akan memulai perjalanan di ajang Piala Asia U-23 2024 dengan melawan sang tuan rumah, Timnas Qatar U-23. Pertandingan pertama Grup A itu dijadwalkan berlangsung pada Senin 15 April 2024 pukul 22.30 WIB di Jassim Bin Hamad Stadium, Doha.

Target tinggi dipasang oleh sang pelatih, Shin Tae-yong, untuk anak asuhnya. Ia ingin pasukannya bisa lolos ke semifinal agar bisa menyegel tiket ke Olimpiade Paris 2024.

Melihat target yang tinggi itu, Erick berpesan kepada para pemain Timnas Indonesia U-23. Ia ingin Marselino Ferdinan dan kawan-kawan terus bersemangat untuk memberikan performa terbaik di Piala Asia U-23 2024 karena menurutnya tidak ada yang tidak mungkin untuk dicapai.