Gol Pratama Arhan Bantu Timnas Malaysia U-23 Lolos Piala Asia U-23 2024, Geser Iran dan Turkmenistan!

GOL Pratama Arhan bantu Timnas Malaysia U-23 lolos Piala Asia U-23 2024. Berkat pemain FC Seoul itu, Timnas Iran U-23 dan Timnas Turkmenistan U-23 harus gigit jari!

Timnas Indonesia U-23 lolos ke putaran final setelah menjadi juara Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 pada November 2023. Garuda Muda meraup poin sempurna enam dari dua laga.

Mengacu pada aturan, hanya 11 juara grup dan empat runner-up terbaik yang akan lolos ke putaran final. Kriteria berbeda diterapkan pada penentuan empat runner-up grup terbaik dari 11 yang ada.

Laga melawan peringkat empat di grup yang berisi empat tim tidak dihitung. Alhasil, sejumlah tim kehilangan poin yang cukup signifikan, seperti Kamboja, Malaysia, Kuwait, Iran, Palestina, Yaman, dan Oman.

Mereka masing-masing kehilangan tiga poin karena menang melawan tim juru kunci di grup. Sementara itu, Turkmenistan sedikit diuntungkan lantaran satu grup dengan Indonesia dan Timnas Taiwan U-23 alias hanya tiga tim.

Namun, faktanya, Turkmenistan harus gigit jari. Sebab, mereka kalah dalam tabel peringkat dua terbaik dengan menempati urutan enam. The Emerald Greens kalah dalam hal selisih gol dengan empat memasukkan dan dua kebobolan.

Yang lebih mengenaskan, Iran kalah dalam hal poin disiplin dari Malaysia di peringkat empat. Team Melli dan Harimau Malaya sama-sama memiliki selisih gol surplus tiga dengan rincian empat memasukkan dan satu kebobolan.