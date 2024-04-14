Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Stres Kesulitan Panggil Pemain, Shin Tae-yong Akui Kekuatan Timnas Indonesia U-23 Berkurang di Piala Asia U-23 2024

Rio Eristiawan , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |04:33 WIB
Stres Kesulitan Panggil Pemain, Shin Tae-yong Akui Kekuatan Timnas Indonesia U-23 Berkurang di Piala Asia U-23 2024
Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
A
A
A

DOHA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Shin Tae-yong merasa stres karena kesulitan memanggil pemain untuk Piala Asia U-23 2024. Gara-gara hal itu, STY pun menyebut kekuatan Timnas Indonesia U-23 di turnamen tersebut pun pada akhirnya tak maksimal.

Ya, beberapa pemain yang diharapkan Shin Tae-yong untuk membela Timnas Indonesia U-23 justru tak bisa memperkuat Garuda Muda. Sebut saja seperti Nathan Tjoe-A-On yang tak bisa memperkuat Timnas Indonesia U-23, setelah SC Heerenveen tidak memberikan izin.

Pasalnya, Piala Asia U-23 Qatar 2024 tak masuk dalam kalender FIFA dan membuat klub berhak tak melepas pemainnya.

Selain Nathan Tjoe-A-On, Timnas Indonesia U-23 juga tidak bisa diperkuat Elkan Baggott di Piala Asia U-23 Qatar 2024. Pasalnya, Elkan Baggott sedang menjalani pemulihan cedera betis, walau memang kini kondisi dia sudah membaik.

Timnas Indonesia U-23

Menanggapi semua permasalahan itu,Shin Tae-yong pun mengaku stres dengan kekuatan Timnas Indonesia U-23 yang berkurang di Piala Asia U-23 Qatar 2024. Ia mengatakan tiga sampai empat pemain yang dipanggil tidak bisa bergabung.

"Saya stres karena kekurangan pemain. Faktanya, tiga atau empat pemain tidak tersedia. Kekuatan tim menjadi berkurang," kata Shin Tae-yong dikutip dari Chosun Ilbo, Minggu (14/4/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/23/51/1636019/pramono-anung-ikut-kategori-lari-10-km-di-jakarta-running-festival-2025-yer.webp
Pramono Anung Ikut Kategori Lari 10 Km di Jakarta Running Festival 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/21/erick_thohir.jpg
Tak Gentar Hadapi IOC, Erick Thohir: Indonesia Tetap Aktif di Ajang Dunia!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement