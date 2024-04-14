Stres Kesulitan Panggil Pemain, Shin Tae-yong Akui Kekuatan Timnas Indonesia U-23 Berkurang di Piala Asia U-23 2024

DOHA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Shin Tae-yong merasa stres karena kesulitan memanggil pemain untuk Piala Asia U-23 2024. Gara-gara hal itu, STY pun menyebut kekuatan Timnas Indonesia U-23 di turnamen tersebut pun pada akhirnya tak maksimal.

Ya, beberapa pemain yang diharapkan Shin Tae-yong untuk membela Timnas Indonesia U-23 justru tak bisa memperkuat Garuda Muda. Sebut saja seperti Nathan Tjoe-A-On yang tak bisa memperkuat Timnas Indonesia U-23, setelah SC Heerenveen tidak memberikan izin.

Pasalnya, Piala Asia U-23 Qatar 2024 tak masuk dalam kalender FIFA dan membuat klub berhak tak melepas pemainnya.

Selain Nathan Tjoe-A-On, Timnas Indonesia U-23 juga tidak bisa diperkuat Elkan Baggott di Piala Asia U-23 Qatar 2024. Pasalnya, Elkan Baggott sedang menjalani pemulihan cedera betis, walau memang kini kondisi dia sudah membaik.

Menanggapi semua permasalahan itu,Shin Tae-yong pun mengaku stres dengan kekuatan Timnas Indonesia U-23 yang berkurang di Piala Asia U-23 Qatar 2024. Ia mengatakan tiga sampai empat pemain yang dipanggil tidak bisa bergabung.

"Saya stres karena kekurangan pemain. Faktanya, tiga atau empat pemain tidak tersedia. Kekuatan tim menjadi berkurang," kata Shin Tae-yong dikutip dari Chosun Ilbo, Minggu (14/4/2024).