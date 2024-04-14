Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pelatih Berdarah Indonesia yang Sukses Besar di Eropa, Nomor 1 Cocok Gantikan Shin Tae-yong?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |03:40 WIB
3 Pelatih Berdarah Indonesia yang Sukses Besar di Eropa, Nomor 1 Cocok Gantikan Shin Tae-yong?
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: Reuters)
A
A
A

ADA 3 pelatih berdarah Indonesia yang sukses besar di Eropa. Tentunya kabar menggembirakan itu disambut baik oleh para pencinta sepakbola Tanah Air.

Ya, saat ini mungkin banyak yang menyadari bahwa ada banyak pemain keturunan Indonesia di Eropa, khususnya di Belanda. Hal tersebut dimanfaatkan PSSI untuk mencari pemain yang bisa memperkuat Timnas Indonesia.

Menariknya, tak hanya pemain saja, tetapi ada juga pelatih di Eropa sana yang memiliki darah Indonesia. Bahkan beberapa di antaranya bisa dikatakan sukses besar di Eropa. Penasaran siapa saja?

Berikut 3 Pelatih Berdarah Indonesia yang Sukses Besar di Eropa:

3. Jos Luhukay

Jos Luhukay

Luhukay saat ini sudah pensiun sebagai pelatih. Pria keturunan Belanda-Indonesia itu diketahui mengalir darah asal Maluku.

Sepak terjang Luhukay sebagai pelatih pun terbilang luar biasa. Ia pernah menangani sejumlah tim besar di Liga Jerman, seperti Borussia Monchengladbach, FC Augsburg, Hertha Berlin, hingga Stuttgart.

Prestasi terbaik Luhukay adalah mengantarkan Monchendladbach juara Bundesliga 2 (2007-2008) dan Hertha Berlin (2012-2013) di kompetisi yang sama. Berkat Luhukay, kala itu dua tim tersebut sukses promosi ke Bundesliga.

