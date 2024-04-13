Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ramalan Bintang Dunia soal Timnas Indonesia Makin Berprestasi jika Diperkuat Pemain Keturunan Terbukti Benar

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |12:07 WIB
Ramalan Bintang Dunia soal Timnas Indonesia Makin Berprestasi jika Diperkuat Pemain Keturunan Terbukti Benar
Timnas Indonesia semakin berprestasi diperkuat pemain keturunan (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

RAMALAN bintang dunia soal Timnas Indonesia semakin berprestasi jika diperkuat pemain keturunan terbukti benar. Sosok yang meramalkan hal itu adalah Radja Nainggolan!

Gelandang Bhayangkara FC itu pernah meramalkan hal tersebut pada November 2023 saat mengunjungi Indonesia jelang Piala Dunia U-17. Skuad Garuda disebutnya akan semakin kuat jika mampu menghadirkan pemain-pemain keturunan.

Radja Nainggolan (Foto: Dok. MPI)

“Kalau Anda bisa membawa mereka semua untuk bermain di Indonesia, saya pikir Indonesia akan punya tim yang sangat bagus,” tukas Radja ketika itu.

Perkataan itu kini terbukti. Prestasi Timnas Indonesia perlahan membaik usai menembus 16 besar Piala Asia 2023 yang menjadi sejarah tersendiri.

Kemudian, Timnas Indonesia berpeluang besar lolos ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Saat ini, anak asuh Shin Tae-yong nangkring di posisi dua Grup F dengan nilai tujuh dari empat laga.

Lalu, ranking FIFA Timnas Indonesia juga melonjak drastis. Dua kemenangan melawan Timnas Vietnam di babak kualifikasi, melambungkan Tim Merah Putih ke urutan 134 dari 142!

Halaman:
1 2
      
