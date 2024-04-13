Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lagi di Qatar, Shin Tae-yong Bisa Lirik 3 Pemain Keturunan Ini untuk Timnas Indonesia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |08:07 WIB
Lagi di Qatar, Shin Tae-yong Bisa Lirik 3 Pemain Keturunan Ini untuk Timnas Indonesia
Shin Tae-yong diharapkan bisa memantau tiga pemain keturunan untuk Timnas Indonesia di Qatar (Foto: PSSI)
A
A
A

LAGI di Qatar, Shin Tae-yong bisa lirik tiga pemain keturunan ini untuk menambah kekuatan Timnas Indonesia. Sang pelatih dapat memanfaatkan waktu senggangnya jelang turnamen.

Shin bersama Timnas Indonesia U-23 sudah tiba di Qatar sejak 11 April 2024. Mereka kini bersiap menatap turnamen Piala Asia U-23 2024 yang akan digelar 15 April hingga 3 Mei mendatang.

Shin Tae-yong

Latihan Timnas Indonesia U-23 berlanjut di Qatar dan masih ada beberapa hari untuk persiapan jelang laga pertama. Waktu senggang ini bisa dimanfaatkan Shin untuk memantau pemain-pemain keturunan.

Ya, setidaknya ada tiga pemain keturunan Indonesia yang bisa dipantau oleh sang pelatih selama di Qatar. Mereka adalah Andri Syahputra, Ahmad Al-Khuwailid, dan Abdurrahman Iwan.

Andri diketahui pernah memperkuat Timnas Qatar di kelompok usia. Namun, ia belum pernah dipanggil ke The Maroon. Oleh karena itu, sang pemain masih bisa dinaturalisasi menjadi WNI.

Gelandang kelahiran Aceh itu saat ini memperkuat Muaither SC di kompetisi domestik Qatar. Andri sudah menorehkan satu gol dan satu assist dari 16 pertandingan sehingga layak untuk dipantau.

Halaman:
1 2
      
