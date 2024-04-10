PSG vs Barcelona di Perempatfinal Liga Champions 2023-2024: Kylian Mbappe Tebar Ancaman ke Blaugrana

PARIS – Bintang Paris Saint-Germain (PSG), Kylian Mbappe, tebar ancaman ke Barcelona jelang bentrok di perempatfinal Liga Champions 2023-2024. Menurutnya, laga tersebut merupakan momen tepat bagi para bintang Le Parisiens -julukan PSG- unjuk kualitas.

Laga leg I antara PSG kontra Barcelona akan dihelat pada Kamis 11 April 2024 dini hari WIB. Raksasa Prancis dihantui kenangan buruk kala mereka menderita comeback menyakitkan dari Barcelona pada babak 16 besar Liga Champions 2016-2017.

Betapa tidak, PSG yang sudah unggul 4-0 di leg pertama harus menerima kenyataan pahit di leg kedua. Secara mengejutkan, tiket perempat final mereka raib usai menderita kekalahan mengejutkan dengan skor 1-6.

Namun, pertemuan antara PSG dan Barcelona kali ini akan terasa berbeda. Mbappe menatap laga tersebut dengan motivasi segunung.

Menurutnya, laga menghadapi Tim Catalan akan menjadi momen bagi dirinya dan rekan-rekannya unjuk gigi. Bintang Timnas Prancis ini berjanji punggawa PSG akan mengerahkan kemampuan terbaik.