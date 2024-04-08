Kylian Mbappe Gabung Real Madrid, Rodrygo Goes Tak Khawatir Jadi Tumbal

MADRID – Rodrygo Goes tak khawatir posisinya di Real Madrid tergusur jika Kylian Mbappe datang. Ia menanggapi kemungkinan itu dengan santai dan percaya penuh kepada pelatih Carlo Ancelotti.

Mbappe semakin dekat dengan Real Madrid. Pemain berpaspor Prancis itu dikabarkan akan bergabung dengan Los Merengues pada bursa transfer musim panas 2024.

Kedatangan Mbappe tentu akan berpengaruh pada komposisi lini serang Madrid yang sering menggunakan dua penyerang. Dengan demikian, Ancelotti harus memilih untuk memainkan bintang Paris Saint-Germain (PSG) itu atau Rodrygo.

Sebab, penyerang lainnya, Vinicius Jr, hampir dipastikan akan menjadi pilihan utama Don Carlo. Mengenai situasi ini, Rodrygo menanggapi santai dan memberi kepercayaan kepada pilihan pelatih.

"Saya masih belum tahu tentang Mbappe, saya pikir itu mendekati apa yang dikatakan semua orang. Saya akan menaruh kepercayaan saya pada Anda (media), tapi saya juga tidak tahu apa yang terjadi,” kata Rodrygo, dikutip dari Sports Mole, Senin (8/4/2024).

“Jumlah (penyerang) kami banyak, jadi mari kita lihat apa yang diputuskan pelatih,” sambung pria asal Brasil itu.