Guardiola Pasang Badan untuk Erling Haaland yang Kena Ledek Legenda Manchesrer United

MANCHESTER – Pelatih Manchester City, Josep Guardiola, pasang badan untuk pemain bintangnya, Erling Haaland, yang kena ledek legenda Manchester United, Roy Keane. Haaland disebut memiliki level permainan seperti pemain divisi dua Liga Inggris.

Keane melontarkan komentar pedas kepada Haaland usai laga Man City kontra Arsenal yang berakhir imbang pada Minggu 31 Maret 2023. Menurut legenda Man United itu, performa Haaland jauh dari kualitasnya karena tidak banyak melakukan sentuhan selama pertandingan.

Menanggapi hal itu, Guardiola cukup terkejut karena kritikan seperti itu datang dari seorang mantan pemain. Eks pelatih Barcelona ini sama sekali tidak terima Haaland mendapat kritik pedas dari Keane.

“Saya terkejut bahwa hal itu datang dari mantan pemain. Saya tidak setuju dengannya, sama sekali tidak. Ini seperti jika saya mengatakan dia adalah manajer liga kedua atau ketiga,” kata Guardiola, dilansir dari Metro, Jumat (5/4/2024).

“Ingatan itu hilang dengan cepat. Masalah yang dialami para pemain saat ini, juga dialami oleh para pakar,” lanjutnya.

“Momen hilangnya peluang, mereka gagal melakukannya seribu juta kali dan mereka terluka ketika dikritik oleh mantan pemainnya,” tegas Guardiola.