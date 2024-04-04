Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Guardiola Girang Perebutan Gelar Juara Liga Inggris Memanas, Usai Manchester City Bantai Aston Villa 4-1!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |09:43 WIB
Guardiola Girang Perebutan Gelar Juara Liga Inggris Memanas, Usai Manchester City Bantai Aston Villa 4-1!
Josep Guardiola kala mendampingi Manchester City berlaga. (Foto: Manchester City)
A
A
A

MANCHESTER – Pelatih Manchester City, Josep Guardiola, girang perebutan gelar juara Liga Inggris 2023-2024 makin memanas saat ini. Hal itu disampaikan Guardiola usai sukses membawa Manchester City menang 4-1 atas Aston Villa dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024.

Saat ini, The Citizens -julukan Manchester City- berada di posisi ketiga dengan 67 poin. Liverpool di posisi kedua juga 67 poin, sedangkan Arsenal berada di puncak klasemen dengan 68 poin.

Manchester City

Guardiola pun merasa bahagia timnya mendapat tiga poin melawan Aston Villa dalam laga itu. Dia nilai Manchester City harus makin konsisten dan sambil menunggu Liverpool dan Arsenal tersandung.

"Ini tidak akan mudah. Saya melihat Liverpool dan Arsenal kehilangan (akan) poin, tetapi tidak pernah tahu," kata Guardiola, dilansir dari laman Manchester City, Kamis (4/4/2024).

Mantan pelatih Barcelona itu mengatakan semangat juang pemain Manchester City memang perlu diacungi jempol karena program latihan bisa diterapkan dengan baik di lapangan. Hal itu pun harus dipertahankan Manchester City ke depan.

“Kami harus tampil dan melakukan tugas," jelas Guardiola.

Halaman:
1 2
      
