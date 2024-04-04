Hasil Manchester City vs Aston Villa di Liga Inggris 2023-2024: Phil Foden Hattrick, The Citizens Menang 4-1!

HASIL Manchester City vs Aston Villa di Liga Inggris 2023-2024 sudah diketahui. Setelah bermain 90 menit di Stadion Etihad pada Kamis (4/4/2024) dini hari WIB, Manchester City menang 4-1 atas Aston Villa.

Dalam laga ini, pelatih Manchester City Josep Guardiola tidak memainkan Erling Haaland. Posisi ujung tombak pun diberikan kepada penyerang asal Argentina, Julian Alvarez.

(Manchester City hajar Aston Villa di Liga Inggris 2023-2024. (Foto: REUTERS)

Selain Erling Haaland, pelatih asal Spanyol ini juga membangkucadangkan Kevin De Bruyne. Hampir sepanjang 90 menit pertandingan, posisi tengah Manchester City diiisi trio Phil Foden, Rodri dan Bernardo Silva.

Lantas, siapa saja yang mencetak gol untuk Manchester City? Gol-gol The Citizens dicetak Rodri pada menit ke-11, memanfaatkan assist dari Jeremy Doku.

Berselang sembilan menit, The Villans –julukan Aston Villa– menyamakan kedudukan lewat John Duran. Ketika pertandingan babak pertama diperkirakan sama kuat 1-1, Phil Foden muncul sebagai pahlawan The Citizens –julukan Manchester City.

Phil Foden mencetak gol di menit 45+1 sekaligus membuat Manchester City unggul 2-1 atas Aston Villa di babak pertama. Di paruh kedua, dominasi kembali ditunjukkan skuad Manchester Biru.