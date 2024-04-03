Diimbangi Arsenal, Manchester City Cari Pelampiasan Lawan Aston Villa

MANCHESTER - Bek Manchester City, Ruben Dias, berhasrat melampiaskan kekesalan akibat hasil imbang lawan Arsenal di laga kontra Aston Villa dalam pekan ke-31 Liga Inggris 2023-2024. Ia mengingatkan betapa pentingnya meraih kemenangan di tujuh laga tersisa.

The Citizens akan menjamu Aston Villa di Stadion Etihad, Kamis 4 April 2024 dini hari WIB. Kemenangan menjadi hasil yang ditargetkan kedua tim, terkhusus Man City guna menjaga asa merengkuh titel juara Liga Inggris.

Namun begitu, Man City tidak memiliki modal bagus untuk melawan Aston Villa. Pasalnya, mereka harus puas bermain imbang tanpa gol kontra Arsenal. Padahal, Ruben Dias dan kawan-kawan bisa dibilang cukup mendominasi jalannya pertandingan dan menciptakan beberapa peluang.

Dias mengakui hasil imbang kontra Arsenal membuatnya cukup frustasi. Namun, ia mengingatkan kepada rekan setimnya untuk segera bangkit dan mengincar hasil terbaik di laga kontra Aston Villa. Pasalnya, kemenangan memang mereka butuhkan untuk tetap masuk dalam persaingan gelar juara.

“Tentu saja membuat frustrasi karena tidak memenangkan pertandingan (lawan Arsenal) dan betapa pentingnya hal itu mulai sekarang. Kami harus mengatasi rasa frustrasi itu dan menggunakannya dengan cara yang benar,” kata Dias, dilansir dari situs resmi Man City, Rabu (3/4/2024).

“Kami dapat melihat klasemen dan menyadari seberapa dekat kami dan mempertahankan level ini. Masih ada cukup banyak pertandingan untuk dimainkan dan banyak hal yang bisa terjadi,” lanjut bek berpaspor Portugal itu.