Kagum dengan Perjuangan Mohamed Salah di Liga Inggris, Fernando Torres: Dia Layak Disebut sebagai Pemain Terbaik Dunia

LIVERPOOL – Perjuangan Mohamad Salah di Liga Inggris tak mudah dan hal tersebut diakui legenda Liverpool, Fernando Torres. Karena itulah Torres sangat mengagumi perjuangan pemain asal Mesir tersebut. Bahkan menurut Torres, Salah layak disebut sebagai salah satu pemain terbaik dunia.

Torres kembali ke Anfield Road pada akhir pekan lalu dalam pertandingan antar pemain legendaris kontra Ajax Amsterdam. Dia mencetak gol yang membuat Liverpool mengalahkan sang raksasa Belanda di depan hampir 60.000 penonton yang hadir di stadion.

Seperti diketahui, mantan striker Timnas Spanyol itu tampil gemilang saat menjadi pemain The Reds -julukan Liverpool- selama empat tahun di mana dia mencetak 81 gol sebelum akhirnya pindah ke Chelsea pada Januari 2011 silam. Setelah hengkang ke Stamford Bridge, pada Januari 2014, dia kedatangan seorang Mohamed Salah yang baru direkrut dari Basel.

Torres pun mengenang bagaimana saat itu Salah, yang masih sangat muda kesulitan untuk mendapatkan menit bermain di bawah asuhan sang pelatih, Jose Mourinho. Namun, setelah hengkang ke Liga Italia, dia membuktikan kualitasnya dan membuat Torres menilai bahwa dia merupakan salah satu pemain terbaik di dunia dalam satu dekade terakhir.

“Saya ingat ketika dia datang ke Inggris dan dia masih sangat muda dan tidak mendapatkan menit bermain yang pantas dia dapatkan. Dia harus pindah ke Italia dan membuktikan dirinya serta menemukan klub spesial untuk pemain spesial,” kata Torres dilansir dari Express, Jumat (29/3/2024).

“Anda bisa melihat hasil dari apa yang dia lakukan sendiri. Bagi saya, dia adalah pemain top dan salah satu pemain terbaik dalam 10 tahun terakhir,” tambahnya.