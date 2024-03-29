Bersaing Sangat Ketat dengan Arsenal dan Manchester City, Liverpool Tetap Dijagokan Juara Liga Inggris 2023-2024

LIVERPOOL tetap dijagokan juara Liga Inggris 2023-2024 oleh eks pemainnya, Peter Crouch. Dia meyakini hal itu, meski Liverpool dihadapkan dengan persaingan sengit untuk menjadi juara karena dengan Arsenal dan Manchester City.

Sudah menjadi rahasia umum kalau perburuan mahkota Liga Inggris musim ini cukup sengit. Arsenal yang saat ini berada di puncak memiliki poin sama seperti Liverpool di posisi dua dengan 64 poin. Lalu, ada Man City di posisi tiga dengan 63 poin.

Ketiga tim memiliki peluang yang sama untuk bisa keluar sebagai juara pada musim ini. Tak menutup kemungkinan, persaingan ketat seperti ini akan tersaji hingga pekan-pekan terakhir Liga Inggris.

Soal prediksi juara Liga Inggris musim ini, Crouch tetap berpegang teguh pada prediksi awalnya, yakni menjagokan Liverpool. Meski begitu, dia sadar kalau persaingan tiga tim saat ini sangat ketat dan Man City lebih difavoritkan menjadi juara.

“Saya mengatakan Liverpool akan memenangkan gelar pada awal musim dan saya pikir banyak orang akan mengatakan ada bias di sana dan mereka mungkin benar,” kata Crouch, dipetik dari Metro, Jumat (29/3/2024).

“Tetapi, Arsenal telah memainkan perannya kembali dalam perbincangan. Manchester City jelas akan menjadi favorit mengingat sejarah terkini dan bisa dibilang ini adalah persaingan dua tim, tapi Arsenal kini kembali masuk dalam persaingan,” sambungnya.