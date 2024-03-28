Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Atribut Bertahan Buruk, Trent Alexander-Arnold Layak Dijual Liverpool

Rio Eristiawan , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |03:47 WIB
Atribut Bertahan Buruk, Trent Alexander-Arnold Layak Dijual Liverpool
Liverpool disarankan menjual Trent Alexander-Arnold (Foto: Twitter/@TrentAA)
A
A
A

LIVERPOOL - Legenda Liverpool, Steve Nicol, menyarankan The Reds untuk menjual Trent Alexander-Arnold ke Real Madrid. Sebab, klub memiliki Conor Bradley yang memiliki kemampuan bagus dalam menyerang maupun bertahan.

Alexander-Arnold merupakan pemain jebolan dari akademi Liverpool. Ia ukses menembus tim senior pada Juli 2016.

Trent Alexander-Arnold

Bek kanan berusia 25 tahun itu memiliki kontrak bersama Liverpool hingga Juni 2025. Alexander-Arnold menjadi bagian penting di bawah kepelatihan Jurgen Klopp.

Namun, Nicol menyarankan Liverpool segera menjual Alexander-Arnold ke Madrid. Menurutnya, Bradley memiliki kualitas lebih baik dibandingkan sang senior.

"Saya tidak peduli siapa yang Anda dukung. Trent Alexander-Arnold bukanlah bek yang bagus," kata Nicol dikutip dari Tribal Football, Kamis (28/3/2024).

"Jika Madrid menawarkan, saya tidak tahu, 60, 70, 80 juta poundsterling ketika Anda memiliki anak muda dalam diri Conor Bradley, yang merupakan bek yang jauh lebih baik, hebat ke depannya, tetapi di kelas yang sama dengan Trent," jelas pria asal Skotlandia itu.

Meski Alexander-Arnold memiliki kemampuan bagus dalam membantu serangan, Nicol mengatakan atribut bertahannya buruk. Bahkan, sang pemain tak mampu menghentikan Gabriel Martinelli saat Liverpool menelan kekalahan 1-3 dari Arsenal beberapa waktu lalu.

Halaman:
1 2
      
