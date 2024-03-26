5 Pemain Bintang Muslim Eropa yang Rajin Ibadah dan Hafal Alquran, Nomor 1 Bintang Liverpool!

5 pemain bintang Muslim Eropa yang rajib ibadah dan hafal Alquran akan diulas dalam artikel ini. Salah satunya ada pesepakbola bintang Liverpool.

Kisah inspiratif kerap datang dari sejumlah pesepakbola dunia, salah satunya soal perjalanan spiritual mereka. Pesepakbola Muslim dunia punya kisah menarik dalam perjalanan religinya karena diketahui menjadi sosok yang rajin ibadah dan bahkan menjadi pengahafal Alquran.

Lantas, siapa saja pesepakbola itu? Berikut 5 pemain bintang Muslim Eropa yang rajib ibadah dan hafal Alquran.

5. Abou Diaby





Salah satu pemain bintang Muslim Eropa yang rajib ibadah dan hafal Alquran adalah Abou Diaby. Eks pemain Arsenal ini diketahui hafal Alquran sampai 19 juz.

Pada 2012, salah satu pengajar Ebrahim College di London, Mufti Muhammad, mengungkapkan bahwa Diaby sudah hafal 19 juz Alquran. Karena sudah 12 tahun berlalu, jumlah juz hafalan Abou Diaby tentu saja berpeluang bertambah.

4. Karim Benzema





Lalu, ada Karim Benzema. Eks bomber Real Madrid ini juga kerap meluangkan waktu untuk membaca Alquran di tengah kesibukannya sebagai pesepakbola.

Benzema memang dikenal sebagai pesepakbola yang taat beribadah. Unggahannya di Instagram pun kerap bernuansa religi.