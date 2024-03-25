5 Pesepakbola Asing yang Putuskan Mualaf Usai Berkarier di Liga Indonesia, Nomor 1 Nikahi Perempuan Bogor

5 Pesepakbola Asing yang Putuskan Mualaf Usai Berkarier di Liga Indonesia. (Foto: Instagram/este_vizcarra)

ADA 5 pesepakbola asing yang putuskan mualaf usai berkarier di Liga Indonesia menarik untuk diketahui. Kelima pemain itu mendapatkan hidayah ketika menjalani karier di Tanah Air.

Ada pemain yang memutuskan mualaf karena mendapatkan tambatan hati di Indonesia, tapi ada juga yang memilih memeluk agama Islam karena pilihan sendiri. Penasaran siapa saja pemain yang putuskan mualaf tersebut.

Berikut 5 Pesepakbola Asing yang Putuskan Mualaf Usai Berkarier di Liga Indonesia:

5. Danilo Fernando

Danilo Fernando adalah pemain asal Brasil yang pernah membela klub-klub kenamaan Indonesia, termasuk Persebaya Surabaya dan Persik Kediri. Pada 2008, dia memutuskan masuk Islam dan mengubah namanya menjadi Muhammad Danilo Fernando.

Seketika pensiun sebagai pesepakbola, Danilo Fernando masih berkarier di Indonesia. Terakhir kali, dia diketahui menjadi direktur teknik untuk Persik Kediri.

4. Abanda Herman





Abanda Herman merupakan bek tengah legendaris Persija Jakarta. Dalam kariernya, Abanda Herman juga pernah memperkuat sejumlah klub top Indonesia lainnya, termasuk Persib Bandung.

Pada April 2013, Abanda Herman memutuskan menjadi mualaf ketika memperkuat Persib Bandung. Dia mengucap dua kalimat syahadat di Masjid Nurul Iman, Bandung.