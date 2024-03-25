Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pesepakbola Asing yang Putuskan Mualaf Usai Berkarier di Liga Indonesia, Nomor 1 Nikahi Perempuan Bogor

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |19:53 WIB
5 Pesepakbola Asing yang Putuskan Mualaf Usai Berkarier di Liga Indonesia, Nomor 1 Nikahi Perempuan Bogor
5 Pesepakbola Asing yang Putuskan Mualaf Usai Berkarier di Liga Indonesia. (Foto: Instagram/este_vizcarra)
A
A
A

ADA 5 pesepakbola asing yang putuskan mualaf usai berkarier di Liga Indonesia menarik untuk diketahui. Kelima pemain itu mendapatkan hidayah ketika menjalani karier di Tanah Air.

Ada pemain yang memutuskan mualaf karena mendapatkan tambatan hati di Indonesia, tapi ada juga yang memilih memeluk agama Islam karena pilihan sendiri. Penasaran siapa saja pemain yang putuskan mualaf tersebut.

Berikut 5 Pesepakbola Asing yang Putuskan Mualaf Usai Berkarier di Liga Indonesia:

5. Danilo Fernando

Danilo Fernando

Danilo Fernando adalah pemain asal Brasil yang pernah membela klub-klub kenamaan Indonesia, termasuk Persebaya Surabaya dan Persik Kediri. Pada 2008, dia memutuskan masuk Islam dan mengubah namanya menjadi Muhammad Danilo Fernando.

Seketika pensiun sebagai pesepakbola, Danilo Fernando masih berkarier di Indonesia. Terakhir kali, dia diketahui menjadi direktur teknik untuk Persik Kediri.

4. Abanda Herman

Abanda Herman

Abanda Herman merupakan bek tengah legendaris Persija Jakarta. Dalam kariernya, Abanda Herman juga pernah memperkuat sejumlah klub top Indonesia lainnya, termasuk Persib Bandung.

Pada April 2013, Abanda Herman memutuskan menjadi mualaf ketika memperkuat Persib Bandung. Dia mengucap dua kalimat syahadat di Masjid Nurul Iman, Bandung.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/45/3193685/5_calon_pelatih_pengganti_ruben_amorim_yang_dipecat_manchester_united_mu-oW1b_large.jpg
5 Calon Pelatih Pengganti Ruben Amorim yang Dipecat Manchester United, Nomor 1 Enzo Maresca
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/51/3193370/john_herdman-jT8v_large.jpg
5 Fakta John Herdman Pelatih Baru Timnas Indonesia, Nomor 1 Bikin Decak Kagum!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/49/3193215/adrian_luna_salah_satu_pemain_yang_berpotensi_gabung_persib_bandung_pada_januari_2026_aluna21-GpOX_large.jpg
5 Pemain yang Dijagokan Gabung Persib Bandung pada Januari 2026, Nomor 1 Adrian Luna!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/49/3192944/federico_barba_selangkah_lagi_tinggalkan_persib_bandung_fedebarba19-nC9i_large.jpg
3 Calon Pengganti Federico Barba di Persib Bandung, Nomor 1 Bek Ajax Amsterdam!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/05/11/1662861/john-herdman-bakal-pelajari-budaya-indonesia-demi-melebur-dengan-skuad-garuda-nwn.webp
John Herdman Bakal Pelajari Budaya Indonesia demi Melebur dengan Skuad Garuda
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/05/bank_mandiri_jlm_proliga_2026.jpg
Luncurkan Skuad Lengkap, Jakarta Livin' by Mandiri Siap Tancap Gas di Proliga 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement