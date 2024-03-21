Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Christian Rontini, Pemain Timnas Filipina Ini Putuskan Mualaf Usai Main di Liga Indonesia

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |13:35 WIB
Kisah Christian Rontini, Pemain Timnas Filipina Ini Putuskan Mualaf Usai Main di Liga Indonesia
Christian Rontini saat memutuskan untuk mualaf (Foto: Instagram/Christian Rontini)
A
A
A

KISAH Christian Rontini, pemain Timnas Filipina yang putuskan menjadi mualaf usai main di Liga Indonesia akan diulas okezone.

Christian Rontini adalah satu dari banyaknya pemain berpaspor Filipina yang di musim ini merumput bersama Persita Tangerang di Liga 1 2023-2024.

Rontini lahir di Bagno a Ripoli, Italia pada 20 Juli 1999. Berposisi sebagai bek tengah, Rontini mengawali karir sepakbolanya di klub Verbania pada 2016.

Dari sana, ia sempat hijrah ke Sangiovannese sebelum akhirnya memilih ke negara asal leluhurnya, Filipina untuk membela klub ADT sebagai pemain pinjaman.

Pasca peminjaman, Christian Rontini kembali ke Sangiovannese. Namun tak lama, ia hijrah ke klub Antella sebelum akhirnya kembali ke ADT. Kali dengan status pemain permanen.

Hanya bertahan sekitar 7 bulan, Rontini kemudian hijrah ke Liga Super Malaysia dengan memperkuat Penang FC pada 2022/2023 dan Kelantan FC pada awal 2023. Namun di jelang Liga 1 2023/2024, ia kemudian direkrut oleh Persita Tangerang.

