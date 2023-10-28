Bek Timnas Filipina Chistian Rontini Nikahi Putri Cristian Gonzales

SLEMAN - Bek Timnas Filipina, Christian Rontini, resmi menikahi Amanda Gonzales, putri dari legenda sepakbola Indonesia Cristian Gonzales. Pernikahan itu dilangsungkan di Yogyakarta.

Rontini dan Amanda melansungkan pernikahan di Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Jumat 27 Oktober 2023. Momen bahagia keduanya pun diunggah pada Insta Story di akun Instagram pribadi sang pemain.

Dalam unggahannya di akun @christian_rontini18, nampak eks bomber Timnas Indonesia, Cristian Gonzales melakukan prosesi siraman putrinya tercinta. Prosesi pernikahan itu dilakukan dengan adat Jawa.

Menariknya, eks pemain Persebaya Surabaya dan Persik Kediri, Danilo Fernando, menjadi saksi di pihak Rontini selaku mempelai pria. Diketahui, keduanya baru kenal selama dua bulan.

Untuk diketahui, Rontini merupakan bek Timnas Filipina, calon lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Bentrok kedua tim akan dilangsungkan di Rizal Memorial Stadium, Manilla pada 21 November 2023.