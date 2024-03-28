Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Patahkan Kutukan 20 Tahun di Markas Vietnam, Pengamat: Kemenangan Membanggakan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |02:19 WIB
Timnas Indonesia Patahkan Kutukan 20 Tahun di Markas Vietnam, Pengamat: Kemenangan Membanggakan
Timnas Indonesia mematahkan kutukan 20 tahun di kandang Timnas Vietnam (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Pengamat sepakbola, Mohamad Kusnaeni, mengapresiasi kemenangan Timnas Indonesia atas Timnas Vietnam dengan skor telak 3-0 di kandang lawan pada matchday empat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Apalagi, itu mematahkan kutukan 20 tahun di Stadion My Dinh.

Timnas Indonesia mencuri poin penuh saat bertandang ke markas Vietnam dengan skor 3-0. Gol-gol kemenangan Skuad Garuda dicetak oleh Jay Idzes (9’), Ragnar Oratmangoen (23’), dan ditutup dengan sontekan Ramadhan Sananta (90+8) pada Selasa 26 Maret 2024 malam WIB.

Timnas Indonesia

Yang bikin manisnya dari kemenangan ini adalah, Indonesia sukses memecah kutukan tanpa kemenangan selama 20 tahun kala melawan Vietnam di My Dinh. Terakhir kali, Skuad Garuda meraih kemenangan di sana pada 11 Desember 2004 pada ajang Piala Tiger yang saat ini berubah menjadi Piala AFF.

Karena itu, Bung Kus mengatakan kemenangan Timnas Indonesia atas Vietnam di My Dinh menjadi hal yang sangat membanggakan. Selain sukses memecahkan kutukan 20 tahun, asa Skuad Garuda untuk melaju ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 dan lolos Piala Asia 2027 kian terbuka lebar.

“Tentunya ini kemenangan yang membanggakan," kata Bung Kus dalam keterangan yang diterima MNC Portal Indonesia (MPI), dikutip pada Kamis (28/3/2024).

"Tidak hanya memutus rekor buruk 20 tahun tak pernah menang di kandang Vietnam, kemenangan ini juga membuka lebar peluang Indonesia ke fase kualifikasi selanjutnya,” sambung wartawan olahraga itu.

Halaman:
1 2
      
