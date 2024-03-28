Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Masyarakat Malaysia Setelah Ranking FIFA Timnas Malaysia Dilewati Timnas Indonesia: Ranking Hanya Sebuah Angka!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |00:43 WIB
Respons Masyarakat Malaysia Setelah Ranking FIFA Timnas Malaysia Dilewati Timnas Indonesia: Ranking Hanya Sebuah Angka!
Ranking FIFA Timnas Malaysia kini berada di bawah Timnas Indonesia (Foto: Twitter/@FAM_Malaysia)
A
A
A

RESPONS masyarakat Malaysia setelah ranking FIFA Timnas Malaysia dilewati Timnas Indonesia cukup menarik untuk diulas. Mereka langsung menyebut ranking hanya sebuah angka!

Skuad Garuda baru saja menang 3-0 atas Timnas Vietnam pada laga matchday empat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu berlangsung di Stadion My Dinh, Hanoi, Selasa 26 Maret 2024 malam WIB.

Timnas Indonesia

Di sisi lain, Timnas Malaysia takluk 0-2 dari Timnas Oman di Stadion Nasional Bukit Jalil, Selangor, beberapa jam kemudian. Itu merupakan hasil negatif kedua yang dipetik Harimau Malaya dalam kurun sepekan terakhir.

Tiga kemenangan itu mampu mengerek posisi Timnas Indonesia di ranking FIFA ke urutan 135 menurut perhitungan sementara. Di sisi lain, Malaysia terjun tiga posisi ke peringkat 137 di ranking FIFA.

Masyarakat Malaysia lalu merespons penurunan peringkat itu dengan mencoba menghibur diri. Menurut unggahan di akun TikTok @fxqnxa, ranking hanya sebuah angka!

"Ranking hanyalah sebuah angka. Nikmatilah," tulis unggahan itu.

Halaman:
1 2
      
