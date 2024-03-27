Shin Tae-yong, Malaikat Pencabut Poin Timnas Vietnam di Ranking FIFA: 53,21 Poin Direbut Timnas Indonesia!

SHIN Tae-yong, malaikat pencabut poin Timnas Vietnam di Ranking FIFA! Sebanyak 53,21 poin berhasil direbut Timnas Indonesia.

Skuad Garuda baru saja menang 3-0 atas Timnas Vietnam pada laga matchday empat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu berlangsung di Stadion My Dinh, Hanoi, Selasa 26 Maret 2024 malam WIB.

Tiga gol Timnas Indonesia disumbangkan Jay Idzes (9'), Ragnar Oratmangoen (23'), dan Ramadhan Sananta (90+8'). Hasil positif itu menambah koleksi poin tim Merah Putih menjadi tujuh dari empat laga yang sudah dimainkan.

Itu sekaligus menjadi kemenangan ketiga secara beruntun atas Vietnam. Padahal, Indonesia tak pernah menang atas The Golden Star Warriors dalam ajang apa pun pada kurun 2017-2022!

Tiga kemenangan itu mampu mengerek posisi Timnas Indonesia di ranking FIFA ke urutan 135 menurut perhitungan sementara. Di sisi lain, Vietnam bakal terjun bebas dari ke posisi 115!

Hal itu tidak terlepas dari hilangnya 53,21 poin milik Vietnam di perhitungan ranking FIFA. Semuanya disebabkan oleh kekalahan dari Indonesia dalam tiga dari empat laga terakhirnya!