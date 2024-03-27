Shin Tae-yong: Pemain Naturalisasi Bikin Timnas Indonesia Makin Kuat!

JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyoroti peran pemain naturalisasi usai mengalahkan Timnas Vietnam dua kali di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia menyebut kehadiran pemain naturalisasi telah membuat Timnas Indonesia makin kuat

Ya, Timnas Indonesia sukses mengalahkan Vietnam dua kali di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kemenangan pertama didapat saat menjamu Vietnam di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada 21 Maret 2024. Laga dimenangan dengan skor 1-0.

Kemudian, Timnas Indonesia menang telak 3-0 atas Vietnam di pertemuan kedua. Laga itu digelar di My Dinh National Stadium, Selasa 26 Maret 2024 malam WIB.

"Dengan adanya dengan adanya pemain naturalisasi menjadikan semakin kuat sekuat kita," ujar Shin Tae-yong, sebagaimana rilis diterima Okezone, pada Rabu (27/3/2024).

Setelah menang 1-0, Shin Tae-yong mengaku sempat khawatir dengan kondisi anak asuhnya. Pasalnya, 10 pemain berada dalam kondisi sakit yang tentu berdampak besar terhadap kondisi tim jelang melawat ke kandang Vietnam.

"Setelah selesai pertandingan Indonesia melawan Vietnam, memang ada 10 pemain yang sakit juga, jadi saya menduga pertandingan kedua ini akan sulit," jelas Shin Tae-yong.

Shin Tae-yong pun bersyukur program naturalisasi yang dilakukan di bawah kepemimpinan Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), Erick Thohir, mampu menghapus kekhawatirannya. Shin Tae-yong memiliki ruang lebih luas dalam menentukan pemain mengingat kedalaman tim dengan kualitas yang mumpuni dari pemain naturalisasi lain.

"Dengan adanya pemain-pemain naturalisasi yang bergabung, jadi kita bisa memilih sekuat lebih leluasa daripada sebelumnya," sambung Shin Tae-yong.