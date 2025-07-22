Adu Ranking FIFA Timnas Indonesia dengan Thailand, Bak Bumi dan Langit!

ADU ranking FIFA Timnas Indonesia dengan Timnas Thailand menarik untuk diulas. Perbedaannya sekarang bak bumi dan langit!

Kedua negara tampil di ajang berbeda pada FIFA Matchday Juni 2025. Timnas Indonesia turun di Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, sementara Thailand berjuang di Kualifikasi Piala Asia 2027!

Perbedaan itu sedikit banyak berdampak pada ranking FIFA kedua negara. Seperti apa? Simak ulasan berikut ini.

1. Ranking FIFA Timnas Thailand

Di jendela Juni 2025, Thailand mencetak hasil berbeda. Mereka kalah 1-3 dari Timnas Turkmenistan tetapi menang 2-0 melawan Timnas India.

Alhasil, The Elephant War kehilangan 12,24 poin di penghitungan ranking FIFA. Mereka kini berada di posisi 102 dunia atau turun tiga peringkat.

Sebelumnya, Thailand nangkring di urutan 99 ranking FIFA. Koleksi poin mereka turun dari 1.234,31 menjadi 1.222,07!