Kabar Baik Jelang Timnas Indonesia vs Vietnam, Rizky Ridho Sudah Sehat dan Siap Dimainkan Shin Tae-yong

HANOI – Kabar baik datang jelang pertandingan Tim Nasional (Timnas) Indonesia vs Vietnam di matchday keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Hal baik itu terkait Rizky Ridho yang dipastikan kondisinya sudah membaik dan siap untuk dimainkan pelatih Shin Tae-yong di markas Vietnam nanti.

Sebagai pengingat, Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Vietnam dalam laga ketiga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada tengah pekan lalu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Gol tunggal Egy Maulana Vikri di awal babak kedua menjadi pembeda.

Kini Tim Merah-Putih akan gantian bertandang ke markas Vietnam pada Selasa (26/3/2024) pukul 19.00 WIB di Stadion My Dinh, Hanoi. Kemenangan jelas diincar oleh Jay Idzes dan kolega agar peluang lolos ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar.

Sayangnya, kondisi para pemain Indonesia dalam beberapa hari terakhir memang tidak ideal. Ada beberapa pemain yang terpaksa tak ikut ke Hanoi karena mengalami sakit dan yang dibawa terbang ke Vietnam pun ada yang kesehatannya belum pulih 100 persen.

Akan tetapi, setelah tiba di Vietnam dan menjalani terapi, kondisi para pemain timnas Indonesia saat ini sudah membaik. Mereka semua siap untuk memberikan yang terbaik jika diberi kepercayaan bermain oleh pelatih Shin Tae-yong, termasuk Rizky Ridho.

"Alhamdulillah saya dalam kondisi sehat dan siap bermain untuk pertandingan nanti malam. Kondisi tim, beberapa pemain yang kemarin demam alhamdulillah sedikit membaik dan siap dimainkan," kata Ridho dilansir dari laman resmi PSSI, Selasa (26/3/2024).