Menang di Pertemuan Terakhir, Rizky Ridho Minta Timnas Indonesia Tak Remehkan Vietnam

JAKARTA – Rizky Ridho meminta Timnas Indonesia tak memandang remeh Vietnam meski meraih kemenangan di pertemuan terakhir. Ia yakin pasukan Philippe Troussier menyiapkan cara untuk membalaskan dendam atas kekalahan di Piala Asia 2023 kemarin

Timnas Indonesia akan menjamu Vietnam dalam laga lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Gelora Bung Karno (SUGBK), pada Kamis (21/3/2024) pukul 20.30 WIB. Lima hari setelahnya, Tim Merah-Putih gantian bertandang ke Stadion Nasional My Dinh.

Tim Merah-Putih datang dengan modal yang apik karena berbekal kemenangan pada pertemuan terakhir kontra The Golden Stars -julukan Vietnam- yang berlangsung di fase grup Piala Asia 2023 lalu. Kala itu, tim asuhan Shin Tae Yong tersebut menang tipis 1-0 berkat gol Asnawi Mangkualam dari titik putih.

Kendati demikian, Rizky Ridho tak ingin Timnas Indonesia terlena dengan kemenangan itu. Dia memperingatkan timnya untuk tetap waspada dengan kebangkitan Vietnam karena sang lawan merupakan tim yang kuat.

“Waktu Piala Asia kami menang 1-0, tapi mereka tetap tim kuat. Sekarang mereka akan lebih matang melawan kami,” kata Rizky Ridho kepada awak media di Jakarta, Minggu (18/3/2024).

Meski begitu, pemain Persija Jakarta itu juga percaya diri dengan kekuatan tim yang dimiliki Indonesia. Apalagi, kini mereka mendapat dua tambahan pemain naturalisasi yakni Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On.