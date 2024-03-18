Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Leg I Setelah Tak Diperkuat Jordi Amat hingga Elkan Baggott

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |17:10 WIB
Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Leg I Setelah Tak Diperkuat Jordi Amat hingga Elkan Baggott
Elkan Baggott batal main di laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam karena cedera. (Foto: Instagram/@official_brfc)
A
A
A

PREDIKSI line up Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di leg I setelah tak diperkuat Jordi Amat hingga Elkan Baggott akan diulas Okezone. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Timnas Vietnam dilanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024.

Untuk menghadapi laga ini, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memanggil 28 pemain. Namun, tiga hari jelang laga leg I digelar pada 21 Maret 2024, Shin Tae-yong mendapat kabar buruk.

(Elkan Baggott batal memperkuat Timnas Indonesia kontra Vietnam)

Sebanyak tiga pemain mengalami cedera sehingga batal bergabung dengan pemusatan latihan Timnas Indonesia yang dimulai hari ini, Senin (18/3/2024). Sebanyak tiga pemain yang dimaksud adalah Jordi Amat, Elkan Baggott dan Yance Sayuri.

Dari ketiga nama di atas, Jordi Amat dan Elkan Baggott merupakan pemain andalan Shin Tae-yong di Piala Asia 2023. Jordi Amat selalu bermain dalam empat laga yang dijalani di Piala Asia 2023.

Sementara itu, Elkan Baggott bermain sebagai starter di laga melawan Irak dan Australia, plus mentas sebagai pengganti kontra Jepang. Bagaimana dengan Yance Sayuri?

Yance Sayuri sudah beberapa kali gagal memperkuat Timnas Indonesia karena cedera. Karena itu, posisi wing back atau fullback kiri yang biasa menjadi area Yance Sayuri beroperasi akan diisi Pratama Arhan, Nathan Tjoe atau Edo Febriansah.

