Jordi Amat Bangga Persija Jakarta Sumbang Pemain Terbanyak ke Timnas Indonesia Jelang FIFA Series 2026

JAKARTA – Jordi Amat bangga melihat Persija Jakarta menjadi penyumbang pemain terbanyak ke Timnas Indonesia jelang FIFA Series 2026. Termasuk dirinya, ada enam nama yang dipanggil pelatih John Herdman.

Sang juru taktik memanggil hingga 41 nama untuk masuk skuad sementara Timnas Indonesia. Pun begitu, nantinya belasan orang akan dicoret karena regulasi hanya mengizinkan 23 pemain di skuad matchday.

1. Siap Membela Timnas Indonesia

Jordi mengaku sangat siap membela Timnas Indonesia. Ia selalu merasa terhormat setiap kali mendapat panggilan Skuad Garuda.

“Saya siap. Saya selalu mengatakan merupakan kehormatan besar bisa mendapat panggilan dari tim nasional. Begitu juga bagi rekan-rekan setim saya,” kata Jordi, dikutip Senin (16/3/2026).

Pria berusia 33 tahun itu juga mengaku bangga dengan Persija karena menyumbang pemain terbanyak ke Timnas Indonesia. Selain Jordi, lima pemain lainnya adalah Rizky Ridho, Mauro Zijlstra, Dony Tri Pamungkas, Fajar Fathurrahman, dan Witan Sulaeman.

“Ini juga menjadi momen yang sangat membanggakan bagi Persija Jakarta, karena kami menyumbang banyak pemain untuk Timnas Indonesia. Ini tentu sangat bagus,” ujar Jordi.